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04.05.19 09:45

Уголовное дело возбуждено в Крыму после инцидента с улетевшим на воздушным шаре ребенке

© РИА Новости. Виталий Тимкив
4 мая. Interfax-Russia.ru - Крымские следователи возбудили уголовное дело по факту организации полета на аэростате, не отвечающего требованиям безопасности, сообщило в субботу Главное следственное управление СКР по республике.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 3 мая около крымского курорта Феодосия неустановленные лица организовали полет на аэростате, "представляющий реальную опасность для пассажиров". Проведен осмотр места происшествия, изъяты оболочка и гондола аэростата, а также документы на воздушный шар и право управления им.

В пятницу воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону Черного моря.

Как сообщалось, при приземлении шара, в момент соприкосновения с землей, все взрослые - супружеская пара и инструктор - оказались за пределами корзины, а 12-летняя девочка осталась внутри. После этого аэростат начал резко набирать высоту, двигаясь в сторону берега, однако через несколько минут опустился во дворе частного дома. Ребенок не пострадал.

Данный инцидент вызвал резонанс, его активно обсуждают пользователи социальных сетей, призывая проверить перед курортным сезоном в Крыму всех организаторов досуга туристов.

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