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04.05.19 13:24

Освящение патриархом собора Новодевичьего монастыря в Петербурге перенесли на конец мая

© РИА Новости. Олег Макаров
4 мая. Interfax-Russia.ru - В Русской православной церкви сообщили, что планировавшееся на 5 мая освящение патриархом Кириллом главного храма Новодевичьего монастыря - Воскресенского собора в Санкт-Петербурге не состоится.

"Освящение Святейшим Патриархом Кириллом собора Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге перенесено, предварительно планируется, что богослужение состоится в конце мая", - сообщил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на своей странице в "Фейсбуке".

Планировалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 5 мая посетит Санкт-Петербург для освящения главного храма Новодевичьего монастыря - Воскресенского собора. После обряда освящения патриарх должен был возглавить в храме Божественную литургию.

Собор Воскресения Христова - главный храм Воскресенского Новодевичьего монастыря. Был заложен в 1849 году в присутствии императора Николая I митрополитом Санкт-Петербургским и Новгородским Никанором. Построен по проекту архитектора Николая Ефимова и инженера Николая Сычёва в русско-византийском стиле. Освящен в 1861 году.

В январе 1932 года президиум Московского райсовета ходатайствовал о сносе собора, но здание частично сохранилось. Собор разграбили, церковные реликвии исчезли бесследно, колокольню взорвали. После возвращения Санкт-Петербургской епархии храмов и зданий Новодевичьего монастыря началось восстановление святыни. В декабре 2006 года освящены малые купола главного храма обители, в марте 2007-го - центральные купол и крест.

Внутреннее убранство Воскресенского собора создано полностью заново. Это более 6 тысяч квадратных метров росписи и семь лет работы во главе с петербургскими иконописцами Николаем и Натальей Богдановыми. Первая пасхальная служба в воссозданном соборе состоялась в ночь на 28 апреля 2019 года.

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