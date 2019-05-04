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04.05.19 15:30
Следователи проводят проверку по факту падения крана на западе Москвы
"4 мая 2019 года при проведении строительно-монтажных работ на западе Москвы произошло падение крана. В результате женщина-крановщик получила травмы. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении СКР, поступившем в "Интерфакс".
По данным следователей, женщина госпитализирована в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи проводят осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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