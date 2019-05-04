Следователи проводят проверку по факту падения крана на западе Москвы

04.05.19 15:30

© РИА Новости. Николай Хижняк

4 мая. Interfax-Russia.ru - Строительный кран обрушился на западе Москвы в субботу, проводится проверка обстоятельств произошедшего, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ (СКР).

"4 мая 2019 года при проведении строительно-монтажных работ на западе Москвы произошло падение крана. В результате женщина-крановщик получила травмы. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении СКР, поступившем в "Интерфакс".

По данным следователей, женщина госпитализирована в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи проводят осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.