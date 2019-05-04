Грязная нефть: Украина приостановила транзит по "Дружбе"
  
Мирно и безопасно: в РФ настаивают на гуманитарное выдаче паспортов жителям Донбасса
   
Под гнетом долгов: аудиторы авиакомпании Utair допустили возможность прекращения полетов
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
04.05.19 16:36

Работа всех цехов владикавказского "Электроцинка" полностью остановлена

© РИА Новости. МЧС РФ
4 мая. Interfax-Russia.ru - Печи вельццеха завода "Электроцинк" во Владикавказе полностью остановлены, гидрометаллургический цех также прекратил свою работу, в ближайшее время начнется консервация, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе завода.

"Всё технологическое оборудование завода остановлено с прекращением подачи энергоресурсов. Некоторое время с территории завода будет продолжаться отгрузка клинкера с отвалов. В ближайшее время начнутся основные мероприятия по консервации оборудования", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что последние цеха завода, задействованные с декабря 2018 года в выгрузке незавершенного производства и оборотных материалов, останавливают свою работу.

С 1 мая персонал завода, не задействованный в консервации и получивший уведомления о сокращении, будет переведен в режим простоя с оплатой 2/3 от среднего заработка, а 31 мая трудовые договоры с работниками "Электроцинка" будут расторгнуты, им выплатят компенсации.

На "Электроцинке" во Владикавказе 21 октября 2018 года произошел пожар. Огонь охватил 4,5 тыс. кв. м. после чего завод приостановил производство.

Глава Северной Осетии В.Битаров отмечал, что восстановление "Электроцинка" возможно только при предоставлении гарантий экологической чистоты производства, иначе предприятие может быть закрыто или перепрофилировано.

В декабре прошлого года стало известно, что деятельность "Электроцинка" будет полностью прекращена. Предполагалось, что УГМК начнет консервацию "Электроцинка" во втором квартале.

Завод "Электроцинк" входит в состав УГМК с конца 2003 года. Производственная мощность завода по выпуску товарного цинка составляла 110 тыс. тонн в год.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  04.05.19 15:30
Следователи проводят проверку по факту падения крана на западе Москвы
.
  03.05.19 12:10
Гроза ожидается в Москве 5 мая
.
  03.05.19 08:40
Движение в Москве ограничат на время мотофестиваля
.
  02.05.19 21:38
Грузовик врезался в "Боинг" в "Шереметьево"
.
  02.05.19 16:20
Военные летчики прошли инструктаж перед парадом Победы в Москве
.
  02.05.19 11:00
Движение в Москве ограничат из-за велогонок
.
  02.05.19 10:51
Низкое атмосферное давление в Москве побило рекорд 1983 года
.
  01.05.19 10:39
Праздничное профсоюзное шествие стартовало на Красной площади Москвы
.
  01.05.19 06:59
Парковка на улицах Москвы на четыре дня стала бесплатной
.
  30.04.19 14:59
Собянин открыл на ВДНХ фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket