Работа всех цехов владикавказского "Электроцинка" полностью остановлена

04.05.19 16:36

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4 мая. Interfax-Russia.ru - Печи вельццеха завода "Электроцинк" во Владикавказе полностью остановлены, гидрометаллургический цех также прекратил свою работу, в ближайшее время начнется консервация, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе завода.

"Всё технологическое оборудование завода остановлено с прекращением подачи энергоресурсов. Некоторое время с территории завода будет продолжаться отгрузка клинкера с отвалов. В ближайшее время начнутся основные мероприятия по консервации оборудования", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что последние цеха завода, задействованные с декабря 2018 года в выгрузке незавершенного производства и оборотных материалов, останавливают свою работу.

С 1 мая персонал завода, не задействованный в консервации и получивший уведомления о сокращении, будет переведен в режим простоя с оплатой 2/3 от среднего заработка, а 31 мая трудовые договоры с работниками "Электроцинка" будут расторгнуты, им выплатят компенсации.

На "Электроцинке" во Владикавказе 21 октября 2018 года произошел пожар. Огонь охватил 4,5 тыс. кв. м. после чего завод приостановил производство.

Глава Северной Осетии В.Битаров отмечал, что восстановление "Электроцинка" возможно только при предоставлении гарантий экологической чистоты производства, иначе предприятие может быть закрыто или перепрофилировано.

В декабре прошлого года стало известно, что деятельность "Электроцинка" будет полностью прекращена. Предполагалось, что УГМК начнет консервацию "Электроцинка" во втором квартале.

Завод "Электроцинк" входит в состав УГМК с конца 2003 года. Производственная мощность завода по выпуску товарного цинка составляла 110 тыс. тонн в год.