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04.05.19 18:36
Режим ЧС введен в Кургане и нескольких районах области из-за природных пожаров
По данным пресс-службы, зонами ЧС определены: Курган, Белозерский, Кетовский, Сафакульевский и Щучанский районы.
"Прибыл вертолет для тушения пожаров из Екатеринбурга, ожидается мобильная группировка из Тюмени - 20 человек и две единицы техники. Уральский учебно-спасательный центр Челябинск направит 50 человек. Все будут распределены по неблагоприятным местам, чтобы предотвратить угрозы населенным пунктам", - приводит пресс-служба слова начальника ГУ МЧС России по Курганской области полковника внутренней службы Олега Рожкова.
Как отмечается, привлечены все силы и средства для тушения природных пожаров, в том числе силы Росгвардии.
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