Режим ЧС введен в Кургане и нескольких районах области из-за природных пожаров

04.05.19 18:36

© РИА Новости. Игорь Онучин

4 мая. Interfax-Russia.ru - Режим чрезвычайной ситуации с 4 мая введен в нескольких районах Курганской области из-за природных пожаров, сообщает пресс-служба правительства региона в субботу.

По данным пресс-службы, зонами ЧС определены: Курган, Белозерский, Кетовский, Сафакульевский и Щучанский районы.

"Прибыл вертолет для тушения пожаров из Екатеринбурга, ожидается мобильная группировка из Тюмени - 20 человек и две единицы техники. Уральский учебно-спасательный центр Челябинск направит 50 человек. Все будут распределены по неблагоприятным местам, чтобы предотвратить угрозы населенным пунктам", - приводит пресс-служба слова начальника ГУ МЧС России по Курганской области полковника внутренней службы Олега Рожкова.

Как отмечается, привлечены все силы и средства для тушения природных пожаров, в том числе силы Росгвардии.