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05.05.19 10:29
Правительство упростило оформление ж/д билетов на младенцев, не достигших месячного возраста
Как говорится на сайте правительства, постановлением от 30 апреля 2019 года №545 предусмотрена возможность оформления железнодорожного билета для детей в возрасте до одного месяца на основании данных медицинского свидетельства о рождении. До сих пор билеты оформлялись только на основании свидетельства о рождении, выданного в ЗАГСе.
"Это решение принято в связи с тем, что фиксировались случаи отказа в оформлении проездного билета на поезд дальнего следования детям в возрасте до одного месяца до получения на них свидетельства о рождении", - отмечается в сообщении.
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