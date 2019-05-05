Правительство упростило оформление ж/д билетов на младенцев, не достигших месячного возраста

05.05.19 10:29

© РИА Новости. Григорий Сысоев

5 мая. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ упростило процедуру оформления железнодорожных билетов для детей в возрасте до одного месяца.

Как говорится на сайте правительства, постановлением от 30 апреля 2019 года №545 предусмотрена возможность оформления железнодорожного билета для детей в возрасте до одного месяца на основании данных медицинского свидетельства о рождении. До сих пор билеты оформлялись только на основании свидетельства о рождении, выданного в ЗАГСе.

"Это решение принято в связи с тем, что фиксировались случаи отказа в оформлении проездного билета на поезд дальнего следования детям в возрасте до одного месяца до получения на них свидетельства о рождении", - отмечается в сообщении.