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05.05.19 12:41
Из Москвы в Петербург доставили три кабриолета "ЗиЛ" для парада Победы
Кабриолеты будут задействованы в военном параде на Дворцовой площади 9 мая, говорится в сообщении.
"На кабриолетах "ЗиЛ" принимающий парад генерал-полковник Александр Журавлёв в сопровождении командующего парадом генерал-лейтенанта Евгения Никифорова совершит объезд войск и поздравит военнослужащих с Днём Победы", - говорится в сообщении ЗВО.
В сообщении отмечается, что третий "ЗиЛ" будет находиться в резерве, однако, за все годы эксплуатации он ещё ни разу не пригодился.
"Объезд войск будет произведён со скоростью 17 км/ч, при этом водителям машин необходимо будет тщательно соблюдать дистанции при перемещении на площади", - заявили в ЗВО.
В пресс-службе сообщили, что с 2010 года данные кабриолеты участвовали в парадах в Москве.
В столице в параде Победы 9 мая будут впервые участвовать кабриолеты Aurus.
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