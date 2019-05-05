Из Москвы в Петербург доставили три кабриолета "ЗиЛ" для парада Победы

05.05.19 12:41

© РИА Новости. Александр Гальперин

5 мая. Interfax-Russia.ru - Три кабриолета ЗиЛ-41041 АМГ, ранее участвовавшие в парадах Победы в Москве, доставлены в Санкт-Петербург, сообщили в воскресенье в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Кабриолеты будут задействованы в военном параде на Дворцовой площади 9 мая, говорится в сообщении.

"На кабриолетах "ЗиЛ" принимающий парад генерал-полковник Александр Журавлёв в сопровождении командующего парадом генерал-лейтенанта Евгения Никифорова совершит объезд войск и поздравит военнослужащих с Днём Победы", - говорится в сообщении ЗВО.

В сообщении отмечается, что третий "ЗиЛ" будет находиться в резерве, однако, за все годы эксплуатации он ещё ни разу не пригодился.

"Объезд войск будет произведён со скоростью 17 км/ч, при этом водителям машин необходимо будет тщательно соблюдать дистанции при перемещении на площади", - заявили в ЗВО.

В пресс-службе сообщили, что с 2010 года данные кабриолеты участвовали в парадах в Москве.

В столице в параде Победы 9 мая будут впервые участвовать кабриолеты Aurus.