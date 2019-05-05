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В лесах Курганской области, где бушуют пожары, ввели режим ЧС

© РИА Новости. Игорь Онучин
5 мая. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков в воскресенье подписал постановление о вводе режима ЧС в лесах региона, сообщается в документах, размещенных на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, режим ЧС вводится на основании решения комиссии правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности из-за возникновения лесных пожаров для защиты населения.

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по региону, 3 и 4 мая в связи с жаркой погодой и сильным ветром до 25 м/с и увеличения количества природных пожаров произошел переход огня на жилые дома и хозпостройки в шести населенных пунктах - в Кургане, Белозерском, Кетовском, Мишкинском и Юргамышском районах.

Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 162 возгорания, в том числе 14 горений строений, 107 горений травы возле населенных пунктов, 41 лесной пожар на площади более 1,4 тыс. га.

По предварительным данным, огнем уничтожены и повреждены 84 строений, из которых 14 жилых домов, 12 - нежилых, 17 - хозяйственных построек, 41 садовый дом.

Действиями пожарно-спасательных подразделений предотвращено распространение перехода огня на более 900 жилых домов с населением более 2,5 тыс. человек.

Как отмечается, из-за того, что причиной пожаров зачастую является человеческий фактор, в регионе введен запрет на продажу алкоголя и средств для розжига огня. На период действия ЧС будет введен запрет на охоту.

По фактам пожаров по состоянию на 5 мая сотрудниками государственного пожарного надзора возбуждено пять уголовных дел.

Согласно сообщению, из Красноярска прибыл самолет-амфибия БЕ-200 ЧС Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. Им уже осуществлены первые сбросы.

Всего для ликвидации пожаров на территории Зауралья привлечены силы и средства от территориальной подсистемы РСЧС Курганской области в количестве 455 человек и 111 единиц техники, в том числе от МЧС России - 275 человек и 54 единицы техники, включая два авиационных судна.

Как сообщалось, в настоящее время режим чрезвычайной ситуации объявлен на территории пяти муниципальных образований области: в Кургане, Белозерском, Кетовском, Сафакульевском и Щучанском районах.

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