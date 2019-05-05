Более 10 человек получили ожоги и травмы при жесткой посадке Superjet в "Шереметьево"

5 мая. Interfax-Russia.ru - Следователи выехали в аэропорт "Шереметьево", где горит самолёт, сообщил "Интерфаксу" представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
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"Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего",- сказала Е.Марковская.
Самолет Superjet-100 не смог приземлиться в "Шереметьево" с первого раза, а после повторной посадки ударился о полосу.
"Самолет подал сигнал бедствия после вылета, стал заходить на вынужденную посадку, не смог приземлиться с первого раза, а со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
По его словам, аварийный "Суперджет" перед посадкой в "Шереметьево" подал сигнал бедствия, и связь с ним пропала.
"Самолет подал сигнал бедствия, затем связь диспетчеров с ним пропала, связаться с ним было невозможно, он заходил на посадку в полной тишине", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь источник в службе "Скорой помощи" сообщил "Интерфаксу", что при жесткой посадке самолета получили травмы больше десяти человек.
"По наряду "скорой" больше 10 пострадавших", - сказал собеседник агентства.