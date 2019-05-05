Более 10 человек получили ожоги и травмы при жесткой посадке Superjet в "Шереметьево"

05.05.19 19:31

© РИА Новости. Руслан Кривобок

5 мая. Interfax-Russia.ru - Следователи выехали в аэропорт "Шереметьево", где горит самолёт, сообщил "Интерфаксу" представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего",- сказала Е.Марковская.

Самолет Superjet-100 не смог приземлиться в "Шереметьево" с первого раза, а после повторной посадки ударился о полосу.

"Самолет подал сигнал бедствия после вылета, стал заходить на вынужденную посадку, не смог приземлиться с первого раза, а со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, аварийный "Суперджет" перед посадкой в "Шереметьево" подал сигнал бедствия, и связь с ним пропала.

"Самолет подал сигнал бедствия, затем связь диспетчеров с ним пропала, связаться с ним было невозможно, он заходил на посадку в полной тишине", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в службе "Скорой помощи" сообщил "Интерфаксу", что при жесткой посадке самолета получили травмы больше десяти человек.

"По наряду "скорой" больше 10 пострадавших", - сказал собеседник агентства.