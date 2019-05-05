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05.05.19 19:54
СКР расследует уголовное дело после авиапроисшествия в Шереметьево
"По факту авиапроисшествия в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".
В ведомстве не уточнили, по какой статье УК РФ возбуждено дело.
Подмосковный главк МЧС подтверждает, что в результате пожара на аварийно севшем в "Шереметьево" самолете пострадали люди.
"Есть пострадавшие", - говорится в сообщении ведомства.
В МЧС не уточнили их число и состояние.
Спасатели в "Шереметьево" пытаются найти выживших в хвостовой части самолета, аварийно севшего в аэропорту, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
"Хвостовая часть полностью разрушена. Сквозь искореженный металл спасатели пытаются добраться до задних рядов сидений, где могут быть пострадавшие", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, самолет Superjet-100 не смог приземлиться в "Шереметьево" с первого раза, а после повторной посадки ударился о полосу. Источник агентства сообщал как минимум о 10 пострадавших.
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