СКР расследует уголовное дело после авиапроисшествия в Шереметьево

05.05.19 19:54

© РИА Новости. Михаил Вознесенский

5 мая. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено по факту аварийной посадки пассажирского Superjet-100 в столичном аэропорту "Шереметьево", сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"По факту авиапроисшествия в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".

В ведомстве не уточнили, по какой статье УК РФ возбуждено дело.

Подмосковный главк МЧС подтверждает, что в результате пожара на аварийно севшем в "Шереметьево" самолете пострадали люди.

"Есть пострадавшие", - говорится в сообщении ведомства.

В МЧС не уточнили их число и состояние.

Спасатели в "Шереметьево" пытаются найти выживших в хвостовой части самолета, аварийно севшего в аэропорту, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Хвостовая часть полностью разрушена. Сквозь искореженный металл спасатели пытаются добраться до задних рядов сидений, где могут быть пострадавшие", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, самолет Superjet-100 не смог приземлиться в "Шереметьево" с первого раза, а после повторной посадки ударился о полосу. Источник агентства сообщал как минимум о 10 пострадавших.