Один человек погиб, четверо пострадали в результате авиапроисшествия в Шереметьево

05.05.19 20:34

© РИА Новости. Николай Хижняк

5 мая. Interfax-Russia.ru - По данным Следственного комитета (СК), в результате ЧП с самолетом в аэропорту "Шереметьево" погиб один и пострадали 4 человека, сообщили в пресс-службе ведомства.

"На данный момент следствие располагает информацией об одном погибшем и четверых обратившихся за медицинской помощью", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".

О том, что шестеро пострадавших при жесткой посадке самолета в "Шереметьево" доставлены в больницы, сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС РФ в воскресенье.

"Все шесть пострадавших отправлены в районные больницы. Информации о погибших нет", - сказали в пресс-службе.

В правительстве Мурманской области пока не располагают информацией об именах пострадавших пассажиров рейса Москва-Мурманск.

"Пока мы знаем о шести пострадавших, без имён и степени тяжести", - сказал "Интерфаксу" руководитель пресс-службы правительства Мурманской области Илья Денисов в ответ на вопрос, будет ли оказана помощь пострадавшим, если среди них были мурманчане.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился оказать необходимую помощь пострадавшим при аварийной посадке Superjet-100 в аэропорту "Шереметьево", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"А.Воробьев дал поручение руководству министерства здравоохранения и дорожно-транспортной инфраструктуры оказать всю необходимую помощь пострадавшим при пожаре пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево", - сообщили в пресс-службе в воскресенье.

Как сообщалось, в воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По данным источника "Интерфакса", самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку: лайнер ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.