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05.05.19 21:28
Медведев поручил Дитриху образовать госкомиссию по расследованию обстоятельств ЧП в Шереметьево
"Д.Медведев поручил образовать госкомиссию по расследованию обстоятельств случившегося", - сказал О.Осипов.
Он также отметил, что премьер дал поручение главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой оказать всю необходимую помощь пострадавшим в этой аварии.
В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По данным источника "Интерфакса", самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку: лайнер ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.
"После вылета самолет подал сигнал бедствия, предположительно из-за проблем со связью и отказа механизации. Он зашел на аварийную посадку со второй попытки, трижды ударившись о полосу", - сказал собеседник агентства.
Предположительно во время посадки разрушились шасси, их детали попали в двигатели, которые загорелись, добавил он.
Он также сообщил, что Superjet загорелся в Шереметьево уже после столкновения с землей.
"Пожар возник в двигателях по предварительным данным после столкновения с землей", - сказал источник.
Экипаж самолета был опытным. "Командир налетал 6 тыс. часов, второй пилот - 1 тыс. часов", - рассказал собеседник агентства.
В компании "Аэрофлот" сообщили, что самолет SSJ-100 "Аэрофлота", выполнявший рейс SU1492 в Мурманск, вынуждено вернулся в аэропорт вылета по технической причине.
Там также подтвердили "информацию о возгорании двигателей воздушного судна".
В свою очередь "Шереметьево", откуда вылетал борт, сообщил, что рейс вылетел "в плановом режиме" в 18.02 МСК, и "после взлета экипаж доложил о неисправности", приняв решение вернуться в аэропорт вылета.
Это подтверждает трекинг самолета на сайте FlightRadar24. Причем, согласно ним, самолет перед заходом на посадку ушел с глиссады на второй круг и совершал посадку после этого.
"В 18.30 МСК пассажирский лайнер совершил "жесткую" посадку на взлетно-посадочную полосу, после чего произошло возгорание", - говорится в сообщении "Шереметьево". "Авиационное происшествие" произошло в 18.32 МСК, добавляет аэропорт. На борту воздушного судна находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа.
"В 18.32 МСК на место происшествия прибыли аварийно-спасательная бригада, медицинские экипажи для экстренной эвакуации и оказания помощи пассажирам и членам экипажа. В кратчайшие сроки были обеспечены аварийно-спасательные работы. В аэропорту создан оперативный штаб по управлению внештатной ситуацией", - говорится в сообщении.
"Для пассажиров рейса SU 1492 и их родственников создан отдельный штаб в терминале В, куда доставляют пассажиров. В штабе начали работать психологи МЧС. Всем пострадавшим незамедлительно оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Сведения о состоянии пассажиров и членов экипажа уточняются, информация будет представлена позднее", - добавляет аэропорт.
В Минздраве РФ в свою очередь сообщили, что двое пассажиров загоревшегося при посадке в "Шереметьево" самолета в тяжелом состоянии направлены в НИИ Вишневского.
"Двое пострадавших в результате возгорания самолёта в аэропорту Шереметьево в тяжёлом состоянии отправлены в НИИ Вишневского Минздрава России. Ещё двоих пассажиров в состоянии средней тяжести проконсультируют специалисты Минздрава, при необходимости пациентов направят в одно из федеральных медучреждений", - сообщили журналистам в Минздраве в воскресенье.
Ещё трое пострадавших получили медпомощь амбулаторно, от госпитализации отказались. Ситуация с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате возгорания самолёта находится под личным контролем министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, сообщили в министерстве.
Власти столицы уже пообещали оказать помощь администрации Подмосковья в ликвидации последствий авиакатастрофы в аэропорту "Шереметьево".
"Соболезную родным и близким погибших в катастрофе самолета в Шереметьево. Предложили помощь коллегам из Московской области", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в твиттере.
Он подтвердил, что двух пострадавших в тяжелом состоянии перевозят в НИИ Склифосовского.
В настоящее время аэропорт "Шереметьево" работает в ограниченном режиме. Более 15 рейсов, следовавших в "Шереметьево", приземлились в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе нижегородского авиаузла.
"На данный момент приземлилось более 15 рейсов", - сказал собеседник агентства.
МЧС РФ открыло "горячую линию" после жёсткой посадки самолёта в Шереметьево
"Горячая линия будет действовать круглосуточно по телефону 8-800-775-17-17", - сказали в пресс-службе МЧС
Помощь родственникам пассажиров рейса Москва-Мурманск также готовы оказывать психологи в аэропорту "Мурмаши", сообщил врио губернатора Андрей Чибис в Фейсбуке.
"Бригады психологов выехали в мурманский аэропорт и готовы оказать поддержку родным и близким тех, кто летел этим бортом", - сообщил А.Чибис.
Он добавил, что власти Заполярья находятся в контакте с оперативным штабом МЧС, выясняется информация о состоянии пострадавших.
Как сообщил позже А.Чибис в соцсетях, по всем вопросам, связанным с происшествием на борту самолета, летевшего из Москвы в Мурманск, открыта региональная "горячая линия" по номеру 39-99-99.
Ранее Следственный комитет (СК) сообщил об одном погибшем и четверых пострадавших гражданах.
По данным информированного источника "Интерфакса", в результате катастрофы в аэропорту "Шереметьево" погибли 13 человек.
"В результате жесткой посадки самолета "Сухой суперджет-100" погибли 13 человек", - сказал собеседник агентства.
Столичное управление СК на транспорте расследует уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц).
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