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05.05.19 21:28

Медведев поручил Дитриху образовать госкомиссию по расследованию обстоятельств ЧП в Шереметьево

© РИА Новости. Екатерина Штукина
5 мая. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с главой Минтранса Евгением Дитрихом в связи с аварией самолета "Сухой суперджет" в аэропорту "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

"Д.Медведев поручил образовать госкомиссию по расследованию обстоятельств случившегося", - сказал О.Осипов.

Он также отметил, что премьер дал поручение главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой оказать всю необходимую помощь пострадавшим в этой аварии.

В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По данным источника "Интерфакса", самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку: лайнер ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

"После вылета самолет подал сигнал бедствия, предположительно из-за проблем со связью и отказа механизации. Он зашел на аварийную посадку со второй попытки, трижды ударившись о полосу", - сказал собеседник агентства.

Предположительно во время посадки разрушились шасси, их детали попали в двигатели, которые загорелись, добавил он.

Он также сообщил, что Superjet загорелся в Шереметьево уже после столкновения с землей.

"Пожар возник в двигателях по предварительным данным после столкновения с землей", - сказал источник.

Экипаж самолета был опытным. "Командир налетал 6 тыс. часов, второй пилот - 1 тыс. часов", - рассказал собеседник агентства.

В компании "Аэрофлот" сообщили, что самолет SSJ-100 "Аэрофлота", выполнявший рейс SU1492 в Мурманск, вынуждено вернулся в аэропорт вылета по технической причине.

Там также подтвердили "информацию о возгорании двигателей воздушного судна".

В свою очередь "Шереметьево", откуда вылетал борт, сообщил, что рейс вылетел "в плановом режиме" в 18.02 МСК, и "после взлета экипаж доложил о неисправности", приняв решение вернуться в аэропорт вылета.

Это подтверждает трекинг самолета на сайте FlightRadar24. Причем, согласно ним, самолет перед заходом на посадку ушел с глиссады на второй круг и совершал посадку после этого.

"В 18.30 МСК пассажирский лайнер совершил "жесткую" посадку на взлетно-посадочную полосу, после чего произошло возгорание", - говорится в сообщении "Шереметьево". "Авиационное происшествие" произошло в 18.32 МСК, добавляет аэропорт. На борту воздушного судна находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа.

"В 18.32 МСК на место происшествия прибыли аварийно-спасательная бригада, медицинские экипажи для экстренной эвакуации и оказания помощи пассажирам и членам экипажа. В кратчайшие сроки были обеспечены аварийно-спасательные работы. В аэропорту создан оперативный штаб по управлению внештатной ситуацией", - говорится в сообщении.

"Для пассажиров рейса SU 1492 и их родственников создан отдельный штаб в терминале В, куда доставляют пассажиров. В штабе начали работать психологи МЧС. Всем пострадавшим незамедлительно оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Сведения о состоянии пассажиров и членов экипажа уточняются, информация будет представлена позднее", - добавляет аэропорт.

В Минздраве РФ в свою очередь сообщили, что двое пассажиров загоревшегося при посадке в "Шереметьево" самолета в тяжелом состоянии направлены в НИИ Вишневского.

"Двое пострадавших в результате возгорания самолёта в аэропорту Шереметьево в тяжёлом состоянии отправлены в НИИ Вишневского Минздрава России. Ещё двоих пассажиров в состоянии средней тяжести проконсультируют специалисты Минздрава, при необходимости пациентов направят в одно из федеральных медучреждений", - сообщили журналистам в Минздраве в воскресенье.

Ещё трое пострадавших получили медпомощь амбулаторно, от госпитализации отказались. Ситуация с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате возгорания самолёта находится под личным контролем министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, сообщили в министерстве.

Власти столицы уже пообещали оказать помощь администрации Подмосковья в ликвидации последствий авиакатастрофы в аэропорту "Шереметьево".

"Соболезную родным и близким погибших в катастрофе самолета в Шереметьево. Предложили помощь коллегам из Московской области", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в твиттере.

Он подтвердил, что двух пострадавших в тяжелом состоянии перевозят в НИИ Склифосовского.

В настоящее время аэропорт "Шереметьево" работает в ограниченном режиме. Более 15 рейсов, следовавших в "Шереметьево", приземлились в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе нижегородского авиаузла.

"На данный момент приземлилось более 15 рейсов", - сказал собеседник агентства.

МЧС РФ открыло "горячую линию" после жёсткой посадки самолёта в Шереметьево

"Горячая линия будет действовать круглосуточно по телефону 8-800-775-17-17", - сказали в пресс-службе МЧС

Помощь родственникам пассажиров рейса Москва-Мурманск также готовы оказывать психологи в аэропорту "Мурмаши", сообщил врио губернатора Андрей Чибис в Фейсбуке.

"Бригады психологов выехали в мурманский аэропорт и готовы оказать поддержку родным и близким тех, кто летел этим бортом", - сообщил А.Чибис.

Он добавил, что власти Заполярья находятся в контакте с оперативным штабом МЧС, выясняется информация о состоянии пострадавших.

Как сообщил позже А.Чибис в соцсетях, по всем вопросам, связанным с происшествием на борту самолета, летевшего из Москвы в Мурманск, открыта региональная "горячая линия" по номеру 39-99-99.

Ранее Следственный комитет (СК) сообщил об одном погибшем и четверых пострадавших гражданах.

По данным информированного источника "Интерфакса", в результате катастрофы в аэропорту "Шереметьево" погибли 13 человек.

"В результате жесткой посадки самолета "Сухой суперджет-100" погибли 13 человек", - сказал собеседник агентства.

Столичное управление СК на транспорте расследует уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц).

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