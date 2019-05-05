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05.05.19 23:43

СКР: 41 человек погиб при аварийной посадке SUPERJET-100 в "Шереметьево"

© РИА Новости.
5 мая.Interfax-Russia.ru - Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", выжило 37 человек, сообщила вечером в воскресенье официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Как сообщалось ранее, на борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек", - сказала С.Петренко в воскресенье "Интерфаксу".

Ранее в СК сообщали о 13 жертвах авиакатастрофы.

Представитель СК РФ отметила, что следствие рассматривает различные версии произошедшего. "Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных", - сказала С.Петренко.

Она добавила, что расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета передано в центральный аппарат СК.

В Минздраве Подмосковья "Интерфаксу" сообщали об 11 пострадавших в результате аварийной посадки Superjet-100 в аэропорту "Шереметьево".

"По имеющейся информации, пострадало 11 человек, из них госпитализировано три", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Знакомый с ситуацией источник сообщил "Интерфаксу" о 18 пострадавших, в том числе одном несовершеннолетнем.

"Среди 18 пострадавших был один несовершеннолетний парень, которому 16 лет", - сказал собеседник агентства.

Риски аварийного самолета рейса SU1492 Москва-Мурманск были застрахованы в двух страховых компаниях: "АльфаСтрахование" и СОГАЗ, сообщает "Аэрофлот" на своем сайте.

Договор обязательного страхования ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров был заключен с компанией "АльфаСтрахование". Какие риски страховал СОГАЗ, не уточняется.

Как уточнил президент ВСС Игорь Юргенс, ущерб жизни здоровью пассажиров по закону возмещается страховщиком в размере 2,025 млн рублей, а при причинении вреда здоровью - до 2 млн рублей.

Ранее в воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По данным источника "Интерфакса", самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку: лайнер ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

Как сообщил телеканал "Россия 24" со ссылкой на экипаж загоревшегося лайнера, в самолет попала молния.

Об этом же рассказал журналистам и один из пассажиров, находившихся на борту совершившего жёсткую посадку в "Шереметьево" самолёта SSJ-100.

"Видел белую вспышку", - сказал мужчина.

На вопрос журналистов, был ли это удар молнии, он ответил "Да, думаю, молния".

Следственный комитет (СК) сообщил об одном погибшем и четверых пострадавших гражданах. Столичное управление СК на транспорте расследует уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц).

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