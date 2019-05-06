В ГД требуют запретить полеты SSJ-100 на время расследования катастрофы в "Шереметьево"

06.05.19 01:04

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

5 мая. Interfax-Russia.ru - Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов требует от Росавиации приостановить в России эксплуатацию самолетов Sukhoi Superjet 100 до окончания расследования чрезвычайного происшествия в "Шереметьево".

"До завершения расследования и полного технического обследования всех самолетов серии будет правильным отменить все рейсы самолетов Sukhoi Superjet 100", - сказал журналистам в воскресенье М.Романов.

В пресс-службе депутата сообщили, что парламентарий направил обращения Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину "с требованием уделить пристальное внимание расследованию чрезвычайного происшествия с трагическими последствиями, которое произошло сегодня в столичном аэропорту Шереметьево при посадке самолета Sukhoi Superjet 100, следовавшего рейсом Москва-Мурманск".

Кроме того, депутат направил запросы руководителю Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александру Нерадько и главе Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзора) Виктору Басаргину "провести внеочередную проверку всех используемых в настоящее время самолетов серии Sukhoi Superjet 100 и до момента окончания расследования всех обстоятельств ЧП не выпускать их в небо".

Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что полеты самолетов "Сухой Суперджет-100" пока не приостановлены, несмотря на катастрофу в "Шереметьево".

"Решения о приостановке полетов самолетов такого типа пока нет. Сначала необходимо установить причины произошедшего и лишь потом делать выводы о дальнейшей эксплуатации самолета", - сказал источник.

По его словам, в гражданской авиации полеты типов воздушных судов после катастрофы, как правило, не приостанавливаются.

"В основном это касается военной авиации. В гражданской авиации такие меры до точного установления причин практически не применяются", - сказал источник.

"Пока работает комиссия, делать любые выводы преждевременно", - заявил в свою очередь "Интерфаксу" представитель Росавиации в ответ на вопрос о возможной приостановке полетов SSJ-100.

Ранее телеканал "Россия 24" со ссылкой на экипаж сгоревшего лайнера сообщил, что в самолет попала молния.

Об этом же рассказал журналистам и один из пассажиров, находившихся на борту совершившего жёсткую посадку в "Шереметьево" самолёта SSJ-100.

"Видел белую вспышку", - сказал мужчина.

На вопрос журналистов, был ли это удар молнии, он ответил "Да, думаю, молния".

Источник в метеослужбах также подтвердил "Интерфаксу", что в воскресенье вечером над московским аэропортом могла пройти гроза, все метеоусловия для этого были.

"Условия для грозовой деятельности были", - сказал собеседник агентства.

По данным метеорологов, на 18:00 мск в районе аэропорта "Шереметьево" наблюдалась кучево-дождевая и кучево-слоистая облачность, ветер - юго-восточный, давление около нормы.

Кроме того, метеоролог сообщил, что Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Центральное УГМС) в 14:40 мск передавало штормовое предупреждение о прохождении вечером в воскресенье грозового фронта через столицу - с 15:00 и до конца дня - начиная с юго-запада области и со смещением на северо-восток.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в результате попадания молнии экипаж SSJ-100 утратил радиосвязь с диспетчером.

"Из-за попадания молнии, предварительно была утрачена связь с диспетчером, затем отказала вся автоматика. Экипаж не стал вырабатывать топливо, самолет пошел на посадку с превышением посадочной массы и большим перелетом порядка 1400 метров. В результате посадка произошла на середину полосы. Стойка шасси разрушилась, ее элементы, возможно, попали в двигатель, который загорелся", - рассказал источник.

В компании "Аэрофлот" журналистам рассказали, что командир воздушного судка был опытным, имел более 6 часов налета, в том числе порядка 1400 часов на SSJ-100.

Между тем, в СКР подтвердили гибель 41 человека при пожаре на борту самолёта SSJ-100, аварийно севшего в воскресенье, 5 мая, в "Шереметьево". Об этом сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская.

"В результате авиакатастрофы погиб 41 человек, среди погибших есть один член экипажа", - сказала Е.Марковская журналистам.

По некоторой информации, погиб один из бортпроводников.

Из 37 вышивших в катастрофе лайнера в "Шереметьево" 19 человек обратились за медицинской помощью, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

"На текущий момент к нам обратились 19 человек, пятерых мы госпитализировали в специализированные стационары", - привели слова Д.Матвеева "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Глава ведомства добавил, что пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова уточнила, что были госпитализированы шесть пострадавших. Все они получили ожоги и отравление угарным газом.

"Шесть раненых госпитализированы, двое в тяжелом состоянии находятся в отделении реанимации, пациент средний тяжести тоже находится в реанимации. Тяжесть состояния в основном определяется термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения", - сказала В. Скворцова.

"Одна пациента в институте Вишневского с ожогами 15% поверхности тела и с множественными травмами", - сказала представитель ведомства.

Компания "Аэрофлот" опубликовала на своем сайте список пассажиров, которые выжили в результате авиационного происшествия на рейсе SU1492 Москва - Мурманск.

Как отмечается, этот список неполный.

"В настоящее время уточняется информация по другим пассажирам рейса. По мере поступления информации список будет дополняться", - указано в сообщении "Аэрофлота".

Также стало известно, что на борту аварийного самолета SSJ-100 "Аэрофлота" находился мэр Закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) город Североморск (Мурманская область) Владимир Евменьков, сообщили "Интерфаксу" в комитете по обеспечению безопасности населения Заполярья.

"Он жив, получил отравление продуктами горения", - сказал собеседник.

Он добавил, что данных о числе жителей Заполярья среди погибших и пострадавших в результате ЧП пока нет.

В комитете также отметили, что с родственниками пассажиров лайнера в аэропорту Мурманска работают психологи. По словам собеседника, специалисты будут работать в аэропорту до тех пор, пока не станет известна судьба всех находившихся на борту. Также в аэропорту развернут оперативный штаб.

В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 вернулся в аэропорт вылета, совершил аварийную посадку и сгорел.

Пассажиры и экипаж эвакуировались по аварийному трапу. Следственный комитет (СК) сообщил о 13 жертвах трагедии, включая двух детей. Еще несколько человек были госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом. Столичное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц), которое было передано для расследования в Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.