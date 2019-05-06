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06.05.19 05:44

Погорельцы из села Красногорск получат единовременные выплаты

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
6 мая. Interfax-Russia.ru - Оставшиеся без жилья в результате пожара 20 семей села Красногорск Томаринского района получат единовременные выплаты, решается вопрос об обеспечении их жильем, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Областное правительство и местная администрация окажут всю необходимую помощь. Министерство социальной защиты сейчас работает с каждой семьей, уже определены категории для оказания материальной поддержки. Все погорельцы получат единовременную выплату по 40 тыс. руб. В дополнение малообеспеченным семьям полагается 50 тыс. руб., а многодетным - 1 млн руб. Также мы выяснили, что среди погорельцев есть житель с инвалидностью второй группы. Ему положена выплата до 2 млн руб.", - цитирует пресс-служба слова временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Выплачивать материальную помощь погорельцам начнут с 6 мая.

Оставшиеся без домов местные жители пока поселились у родственников.

По данным пресс-службы, решается вопрос с временным жильем: местная администрация уже выделила семь квартир, две из которых расположены в местном общежитии. Еще 13 квартир муниципалитет приобретет на вторичном рынке в самое ближайшее время. Начато восстановление документов погорельцев.

В Томаринском районе и Южно-Сахалинске также открыты пункты приема помощи жителям села Красногорск, чтобы в кратчайшие сроки собрать для них необходимые вещи.

Как сообщалось, в результате сильного пожара, которым было охвачено 100 га земли, в селе Красногорск сгорело восемь жилых домов, в которых проживали 20 семей, а также около 60 хозяйственных построек.

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