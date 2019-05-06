Совместные морские учения РФ и КНР завершились церемонией в Желтом море

06.05.19 05:47

© РИА Новости. Василий Батанов

6 мая. Interfax-Russia.ru - Торжественная церемония прощания отрядов кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) и Военно-морских сил Китая (ВМС НОАК) после учений "Морское взаимодействие - 2019" прошла в акватории Желтого моря.

"В рамках церемонии корабли, принявшие участие в учениях, двигаясь в кильватерном строю на встречных курсах поблагодарили друг друга за совместную работу", - сообщает в понедельник пресс-служба ТОФ.

Отмечается, что участниками "Морского взаимодействия - 2019" стали: Гвардейский ракетный ордена Нахимова крейсер "Варяг", большие противолодочные корабли "Адмирал Виноградов", "Адмирал Трибуц" и корвет "Совершенный", эсминцы "Харбин" и "Чанчунь", сторожевые корабли "Уху" и "Ханьдань".

Как сообщалось, международное учение "Морское взаимодействие - 2019" проходило с 1 по 4 мая. Всего в учениях с двух сторон задействованы 15 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 10 самолетов и вертолетов и подразделения морской пехоты.