Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 1,5 км

06.05.19 05:53

© РИА Новости. Евгений Нескромный

6 мая. Interfax-Russia.ru - Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область), в понедельник утром выбросил столб пепла.

"Судя по визуальным данным, на вулкане произошел пепловый выброс на высоту до 1,5 км над уровнем моря", - говорится в сообщении Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

Пепловый шлейф распространился на 5 км к югу от вулкана. Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.