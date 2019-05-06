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06.05.19 06:04

Почти 2 тыс. коров, 15 тыс. овец и коз погибло во время пожаров в Забайкалье

© РИА Новости. Владимир Смирнов
6 мая. Interfax-Russia.ru - Министерство сельского хозяйства Забайкалья завершило оценку ущерба, нанесенного сельскому хозяйству природными пожарами, сообщает пресс-служба краевого Минсельхоза в понедельник.

"Ущерб агропромышленному комплексу региона составил 822 млн 304 тыс. руб. В общей сложности от пожаров погибло 1 тыс. 979 голов крупного рогатого скота, 14 тыс. 569 овец и коз, 759 лошадей, 163 свиней, 1 тыс. 895 птиц, 113 пчелосемей и 25 кроликов. В огне сгорело 10 тыс. 636 тонн сена, 490 тонн зерна, 18 тракторов, два автомобиля, 35 единиц техники, 11 электростанций, 424 куб. м древесины", - говорится в сообщении.

Минсельхоз завершил приемку документов на выделение средств федерального бюджета на оказание материальной помощи гражданам в связи с потерей имущества: всего на возмещение компенсации ущерба получено и обработано 487 актов от владельцев личных подсобных хозяйств и сельхозорганизаций.

Как сообщалось, степной пожар из Монголии уничтожил более 100 домов в 14 населенных пунктах Забайкальского края, имущества лишились более 400 человек.

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