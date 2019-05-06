Авиакомпания "Якутия" усилит контроль за техническим состоянием самолетов SSJ-100

06.05.19 06:17

© РИА Новости. Максим Блинов

6 мая. Interfax-Russia.ru - В авиакомпании "Якутия" усилен контроль технического состояния самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщает пресс-служба регионального главы и правительства.

В "Якутии" эксплуатируется два воздушных судна SSJ-100. Рейсы на этих типах самолетов выполняются по расписанию.

"Проанализировано текущее техническое состояние воздушных судов. На особый контроль взяли выполнение технического обслуживания самолётов Sukhoi Superjet 100", - приводятся в сообщении слова первого заместителя гендиректора авиакомпании "Якутия" Ильи Пономарева.

Кроме того, по словам представителя авиакомпании, сегодня предварительно перед летным днем проведены дополнительные занятия с экипажами воздушных судов, выполняющих текущую производственную программу на предмет контроля ситуаций, возникающих в процессе полета.

Первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников отметил, что решение о дальнейшей эксплуатации воздушных судов Sukhoi Superjet 100 будет принято по итогам расследования и выводов комиссии.