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06.05.19 06:17
Авиакомпания "Якутия" усилит контроль за техническим состоянием самолетов SSJ-100
В "Якутии" эксплуатируется два воздушных судна SSJ-100. Рейсы на этих типах самолетов выполняются по расписанию.
"Проанализировано текущее техническое состояние воздушных судов. На особый контроль взяли выполнение технического обслуживания самолётов Sukhoi Superjet 100", - приводятся в сообщении слова первого заместителя гендиректора авиакомпании "Якутия" Ильи Пономарева.
Кроме того, по словам представителя авиакомпании, сегодня предварительно перед летным днем проведены дополнительные занятия с экипажами воздушных судов, выполняющих текущую производственную программу на предмет контроля ситуаций, возникающих в процессе полета.
Первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников отметил, что решение о дальнейшей эксплуатации воздушных судов Sukhoi Superjet 100 будет принято по итогам расследования и выводов комиссии.
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