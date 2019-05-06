|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
06.05.19 06:25
Шантажировавшая мэра Якутска журналистка стала фигурантом уголовного дела
"Уголовное дело возбуждено 29 апреля по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч.3 ст. 163 УК РФ в отношении журналистки Виктории Габышевой", - сообщил собеседник агентства.
Ранее, в марте мэр Якутска Сардана Авксентьева на своей странице в Instagram сообщала о том, что она подала заявление в правоохранительные органы по факту "информационного шантажа" со стороны журналистки.
"Известная и уважаемая в нашем городе журналистка Виктория Г., действуя по поручению одного из застройщиков, выдвинула мне требование отозвать из суда исковое заявление администрации города к этому застройщику, выдать ему новое разрешение на строительство и ряд других менее значимых "просьб", - говорилось в сообщении.
Мэр отметила, что в случае отказа выполнить требования, журналистка угрожала "распространить некие порочащие сведения".
|
Interfax-Russia.ru – Зрители усомнились в итогах 6 сезона шоу "Голос. Дети". Первый канал проверит итоги голосования.
.
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket