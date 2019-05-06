Шантажировавшая мэра Якутска журналистка стала фигурантом уголовного дела

06.05.19 06:25

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

6 мая. Interfax-Russia.ru - Следователи управления СКР по Якутии возбудили уголовное дело по факту вымогательства якутской журналисткой, сообщили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в пресс-службе регионального управления.

"Уголовное дело возбуждено 29 апреля по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч.3 ст. 163 УК РФ в отношении журналистки Виктории Габышевой", - сообщил собеседник агентства.

Ранее, в марте мэр Якутска Сардана Авксентьева на своей странице в Instagram сообщала о том, что она подала заявление в правоохранительные органы по факту "информационного шантажа" со стороны журналистки.

"Известная и уважаемая в нашем городе журналистка Виктория Г., действуя по поручению одного из застройщиков, выдвинула мне требование отозвать из суда исковое заявление администрации города к этому застройщику, выдать ему новое разрешение на строительство и ряд других менее значимых "просьб", - говорилось в сообщении.

Мэр отметила, что в случае отказа выполнить требования, журналистка угрожала "распространить некие порочащие сведения".