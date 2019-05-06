Природные пожары в Иркутской области бушуют на общей площади 2,3 тыс. га

06.05.19 06:28

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

6 мая. Interfax-Russia.ru - Лесоохрана Иркутской области с 1 по 5 мая ликвидировала 68 лесных пожаров, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

"Накануне потушено 14 очагов на общей площади 1,13 тыс. га, покрытых лесом, и 1 тыс. га нелесной территории", - говорится в сообщении.

По данным на утро 6 мая, в локализованном состоянии в Иркутской области перешло семь возгораний на общей площади 115 га, покрытых лесом, и 72 га нелесной площади.

Действующими считаются четыре лесных пожара на общей площади 1,778 тыс. га, покрытых лесом, и 353 нелесных гектара.

Таким образом, общая площадь природных пожаров в регионе сейчас составляет 2,318 тыс. га.

В тушении всех возгораний в майские праздники были задействованы 21 пожарный-десантник, 267 сотрудников лесной охраны, 38 мобилизованных граждан, 92 единицы наземной техники. Авиамониторинг осуществляли три самолета Ан-2 и один легкомоторный самолет.