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06.05.19 06:28
Природные пожары в Иркутской области бушуют на общей площади 2,3 тыс. га
"Накануне потушено 14 очагов на общей площади 1,13 тыс. га, покрытых лесом, и 1 тыс. га нелесной территории", - говорится в сообщении.
По данным на утро 6 мая, в локализованном состоянии в Иркутской области перешло семь возгораний на общей площади 115 га, покрытых лесом, и 72 га нелесной площади.
Действующими считаются четыре лесных пожара на общей площади 1,778 тыс. га, покрытых лесом, и 353 нелесных гектара.
Таким образом, общая площадь природных пожаров в регионе сейчас составляет 2,318 тыс. га.
В тушении всех возгораний в майские праздники были задействованы 21 пожарный-десантник, 267 сотрудников лесной охраны, 38 мобилизованных граждан, 92 единицы наземной техники. Авиамониторинг осуществляли три самолета Ан-2 и один легкомоторный самолет.
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