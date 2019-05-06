Землетрясение магнитудой 3,3 произошло на Алтае

06.05.19 06:52

© РИА Новости. Евгений Биятов

6 мая. Interfax-Russia.ru - Подземный толчок магнитудой 3,3 зафиксирован в 260 км к юго-востоку от Горно-Алтайска в ночь на понедельник, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 22:26 мск в воскресенье (02:26 по местному времени в понедельник), имел координаты 49.86 градуса северной широты и 87.75 градуса восточной долготы. Интенсивность колебаний в эпицентре - 3,8 балла по шкале MSK-64.

Землетрясение зарегистрировано в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет и связанной, как считают представители Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, с процессами горообразования.