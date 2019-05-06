Китайский инвестор обжаловал решение суда о незаконности строительства завода по розливу воды на Байкале

06.05.19 07:01

© РИА Новости. Максим Богодвид

6 мая. Interfax-Russia.ru - Инвестор завода по розливу воды на берегу Байкала, ООО "АкваСиб", подал апелляционную жалобу в Иркутский областной суд на решение районного суда, который в конце марта аннулировал положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство данного предприятия.

Как следует из материалов суда, апелляционная жалоба подана через Кировский райсуд Иркутска "заинтересованным лицом", которым в деле является ООО "АкваСиб". Предварительные слушания в областном суде пока не назначены.

Ранее сообщалось, что в марте Кировский районный суд Иркутска по иску природоохранной прокуратуры признал незаконным положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство на берегу Байкала завода по розливу воды ООО "АкваСиб".