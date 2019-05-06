Новые пошлины: к покупкам россиян в зарубежных интернет-магазинах могут добавить 15% пошлины
  
Грязная нефть: Украина приостановила транзит по "Дружбе"
   
Мирно и безопасно: в РФ настаивают на гуманитарное выдаче паспортов жителям Донбасса
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
06.05.19 07:23

Задержан последний из девяти сбежавших из изолятора временного содержания в Туве

© РИА Новости. Алексей Филиппов
6 мая. Interfax-Russia.ru - Последний из девяти сбежавших из изолятора временного содержания в Туве, задержан, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции МВД по Республике Тыва задержали мужчину, 1987 года рождения, ранее осужденного по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и совершившего побег из изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский",- сказала И.Волк.

По её словам, беглец был обнаружен в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района по ул. Ленина и доставлен в полицию.

Представитель МВД напомнила, что 14 апреля из помещения изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский" совершили побег девять задержанных, нанеся при этом телесные повреждения сотруднику полиции.

"В срок до 24 апреля полицейскими было задержано восемь участников побега. Дальнейшими розыскными мероприятиями было установлено местонахождение последнего из сбежавших и проведено его задержание ", - добавила И.Волк.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  06.05.19 10:37
Семьям, потерявшим кормильца в авиакатастрофе в "Шереметьево", назначат пенсии
.
  06.05.19 09:57
Еще трое пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево поступили в НИИ Склифосовского
.
  06.05.19 01:04
В ГД требуют запретить полеты SSJ-100 на время расследования катастрофы в "Шереметьево"
.
  05.05.19 23:43
СКР: 41 человек погиб при аварийной посадке SUPERJET-100 в "Шереметьево"
.
  05.05.19 21:28
Медведев поручил Дитриху образовать госкомиссию по расследованию обстоятельств ЧП в Шереметьево
.
  05.05.19 20:34
Один человек погиб, четверо пострадали в результате авиапроисшествия в Шереметьево
.
  05.05.19 19:54
СКР расследует уголовное дело после авиапроисшествия в Шереметьево
.
  05.05.19 19:31
Более 10 человек получили ожоги и травмы при жесткой посадке Superjet в "Шереметьево"
.
  04.05.19 15:30
Следователи проводят проверку по факту падения крана на западе Москвы
.
  03.05.19 12:10
Гроза ожидается в Москве 5 мая


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket