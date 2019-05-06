|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
06.05.19 10:47
Трехдневный траур объявлен в Заполярье в связи с катастрофой SSJ-100
"С сегодняшнего дня объявляется трехдневный траур на территории Мурманской области", - сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис журналистам в понедельник ночью.
По его словам, сейчас устанавливается, кто из 41 погибших были жителями Мурманской области.
Региональные власти также решают вопрос о доставке родственников жертв катастрофы в Москву. "Понятно, что это необходимо для посещения места гибели и участия в оперативно-следственных мероприятиях", - пояснил А.Чибис.
Он также сообщил, что семьи погибших пассажиров рейса "Аэрофлота" Москва-Мурманск получат по 1 млн руб., сообщил журналистам врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.
"Мы окажем всем семьям погибших поддержку. Эти документы будут подписаны утром. Каждая семья получит по 1 млн руб., пострадавшие, которые лечатся в больнице, по 500 тыс. руб.", - сказал он.
По его словам, сейчас устанавливается, кто из погибших были жителями Мурманской области.
Вместе с тем, сейчас региональные власти решают вопрос о доставке родственников жертв катастрофы в Москву. "Понятно, что это необходимо для посещения места гибели и участия в оперативно-следственных мероприятиях", - пояснил А.Чибис.
Между тем, в Мурманске и аэропорту "Мурмаши" к стихийным мемориалам местные жители приносят цветы и мягкие игрушки.
Так, в аэропорту Мурманска свечи, цветы и игрушки приносят к столу у стойки информации для пассажиров. Еще один стихийный мемориал появился у подножия памятника Жертвам интервенции в сквере на улице Ленинградской в центре города.
Кроме того, жители Мурманской области массово сообщают в соцсетях о своей готовности помочь родным и близким пострадавших в катастрофе, в частности, бесплатно отвезти в аэропорт.
Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу. Однако жертвами авиакатастрофы стали, по разным данным, 40 или 41 человек из находившихся на борту 78 человек.
|
Interfax-Russia.ru – Зрители усомнились в итогах 6 сезона шоу "Голос. Дети". Первый канал проверит итоги голосования.
.
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket