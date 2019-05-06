Трехдневный траур объявлен в Заполярье в связи с катастрофой SSJ-100

06.05.19 10:47

Фото "Интерфакса"

6 мая. Interfax-Russia.ru - В Мурманской области объявили траур в связи с катастрофой в "Шереметьево" самолета "Сухой Суперджет - 100", который вечером 5 мая вылетел в Мурманск, но вернулся в аэропорт, совершил аварийную посадку и загорелся.

"С сегодняшнего дня объявляется трехдневный траур на территории Мурманской области", - сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис журналистам в понедельник ночью.

По его словам, сейчас устанавливается, кто из 41 погибших были жителями Мурманской области.

Региональные власти также решают вопрос о доставке родственников жертв катастрофы в Москву. "Понятно, что это необходимо для посещения места гибели и участия в оперативно-следственных мероприятиях", - пояснил А.Чибис.

Он также сообщил, что семьи погибших пассажиров рейса "Аэрофлота" Москва-Мурманск получат по 1 млн руб., сообщил журналистам врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

"Мы окажем всем семьям погибших поддержку. Эти документы будут подписаны утром. Каждая семья получит по 1 млн руб., пострадавшие, которые лечатся в больнице, по 500 тыс. руб.", - сказал он.

По его словам, сейчас устанавливается, кто из погибших были жителями Мурманской области.

Вместе с тем, сейчас региональные власти решают вопрос о доставке родственников жертв катастрофы в Москву. "Понятно, что это необходимо для посещения места гибели и участия в оперативно-следственных мероприятиях", - пояснил А.Чибис.

Между тем, в Мурманске и аэропорту "Мурмаши" к стихийным мемориалам местные жители приносят цветы и мягкие игрушки.

Так, в аэропорту Мурманска свечи, цветы и игрушки приносят к столу у стойки информации для пассажиров. Еще один стихийный мемориал появился у подножия памятника Жертвам интервенции в сквере на улице Ленинградской в центре города.

Кроме того, жители Мурманской области массово сообщают в соцсетях о своей готовности помочь родным и близким пострадавших в катастрофе, в частности, бесплатно отвезти в аэропорт.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу. Однако жертвами авиакатастрофы стали, по разным данным, 40 или 41 человек из находившихся на борту 78 человек.