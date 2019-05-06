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06.05.19 08:48
Большинство авиарейсов, приземлившихся в Нижнем Новгороде, вылетели в "Шереметьево"
"По данным на утро понедельника, большинство рейсов, а их было около 20, вылетели. Еще два ожидают вылета", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе нижегородского аэропорта.
Ранее сообщалось, что вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу. Однако жертвами авиакатастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек.
Аэропорт Нижнего Новгорода в воскресенье принял несколько рейсов, которые следовали в московский аэропорт "Шереметьево". Три из приземлившихся рейсов - международные. Также был задержан борт "Аэрофлота", следующий из Нижнего Новгорода в Москву.
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