Мемориал жертв политических репрессий под Иркутском благоустроят к октябрю

06.05.19 09:02

© РИА Новости. Максим Богодвид

6 мая. Interfax-Russia.ru - Специалисты в мае приступят к благоустройству мемориала жертв политических репрессий "Пивовариха", расположенного рядом с международным аэропортом Иркутска, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на руководителя службы по охране объектов культурного наследия Андрея Фоменко.

"Во время реконструкции мемориала специалисты установят стены памяти с известными фамилиями погибших, звонницу, фонари, скамейки, проложат новую сеть дорожек, высадят деревья и кустарники, оборудуют парковку. Ранее установленные памятники сохранят, переместив их на специально выделенное место", - говорится в сообщении.

Завершить эти работы планируется к началу октября.

Как поясняется, строительство информационного центра, в котором будут находиться сведения о репрессиях в стране и в Иркутской области, перенесено на следующий год из-за близости аэропорта. Мемориал жертв политических репрессий расположен в торце взлетно-посадочной полосы, в зоне действия авиационных радиомаяков и глиссады - траектории, по которой самолеты снижаются на посадку. В таких местах запрещено возведение объектов капитального строительства, так как они могут влиять на работу навигационных систем.

"Мы приняли решение перенести информационный центр в другое место мемориала, площадь которого составляет 1,5 га, где он не будет попадать в зону действия авиационных радиомаяков", - цитирует пресс-служба А.Фоменко.

Как сообщалось ранее, рядом с поселком Пивовариха (Иркутский район) захоронено около 18 тыс. человек, расстрелянных в 1937-1940 годы во время сталинских репрессий.

В 2018 году специалисты с помощью геофизического оборудования исследовали всю так называемую "Зону скорби" возле деревни Пивоварихи общей площадью 171 га, где могли быть захоронения. Однако новых захоронений найдено не было.

Мемориал жертвам политических репрессий на месте массового захоронения возле Пивоварихи был установлен в 1989 году. Реконструкция мемориала жертв политических репрессий началась в октябре 2018 года. Проект разработали специалисты Центра сохранения наследия Иркутской области.