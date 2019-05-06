Набережную в Перми закрыли для велосипедистов

06.05.19 09:09

© РИА Новости. Алексей Филиппов

6 мая. Interfax-Russia.ru - Активисты велодвижения в Перми выступили против решения, согласно которому городская набережная превратилась в исключительно пешеходную зону.

Дорожные знаки "Пешеходная дорожка", запрещающие движение велосипедистов, установлены со всех заездов на набережную Перми, сообщается на странице пермской Госавтоинспекции в соцсети.

Отныне движение велосипедистов на набережной запрещено.

"Набережная предназначена только для пеших прогулок, а значит передвигаться по ней на любом транспорте запрещено", - говорится в сообщении.

За нарушение этого запрета велосипедисты могут быть оштрафованы на 800 рублей по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения).

Недовольные таким запретом велосипедисты создали петицию, в которой просят главу города Дмитрия Самойлова и руководство пермской Госавтоинспекции рассмотреть возможность оборудования набережной выделенными велодорожками или полностью отменить запрет.

"Решение полностью запретить движение на велосипедах означает, что тысячи пермских велосипедистов не будут иметь возможности кататься в одном из самых красивых и живописных мест города", - отмечают авторы петиции.

Кроме того, в они просят привлекать к обсуждению проектов, касающихся велосипедной инфраструктуры города, активистов велодвижения, а не принимать решения в одностороннем порядке.

Впервые набережная Перми была оформлена в 1960-е годы на месте бывших портовых складов. Тогда железобетонными плитами были выложены 4 км побережья реки Камы. В настоящие время прогулочная улица вдоль берега протянулась от Коммунального моста до Речного вокзала, близ которого установлен туристический символ города - арт-объект "Счастье не за горами". Осенью 2016 года набережная открылась после реконструкции, начатой в 2014 году.

В Перми на центральных улицах и в отдаленных районах организованы велодорожки, но, по мнению активистов велодвижения, некоторые из них нельзя назвать комфортными для велопрогулок. В частности, где-то при пересечении дорог отсутствуют скошенные бордюры, где-то установлены препятствия в виде рекламных конструкций.