Около 10 тыс. га заповедных земель горит в Хабаровском крае

06.05.19 09:10

© РИА Новости. Игорь Онучин

6 мая. Interfax-Russia.ru - Специалисты уже несколько тушат природные пожары в национальном парке "Анюйский" и заповеднике "Болоньский" Хабаровского края, в общей сложности огнем охвачено около 10 тыс. га, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в ФГБУ "Заповедное Приамурье".

"На сегодняшний день один пожар полностью потушен, два - площадью более 400 га в Анюйском и около 9 тыс. га в Болоньском - локализованы. Пожары начались еще на первомайских праздниках, охватили, в основном, мари. Крупные животные не пострадали", - сказал представитель "Заповедного Приамурья".

По его словам, к тушению пожаров привлечены сотрудники нацпарка и заповедника, а также специалисты "Авиалесоохраны".