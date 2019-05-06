Памятник снайперу Алие Молдагуловой установят в Петербурге

06.05.19 09:15

© РИА Новости. Галина Кмит

6 мая. Interfax-Russia.ru - Памятник герою Советского Союза Алие Молдагуловой установят в сквере на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга, недалеко от ее дома, сообщила пресс-служба городского комитета по внешним связям.

"Скульптурная композиция высотой 3 метра выполнена из бронзы и установлена на постаменте из розового гранита, добытого на Куртинском месторождении в Алматинской области республики Казахстан. Все работы по созданию памятника велись в поселке Каргалы Жамбылского района Алматинской области", - говорится в сообщении.

Автор творческого проекта - известный казахский скульптор Едиге Рахмадиев. По его словам, за основу образа молодой и симпатичной казашки он взял одну из немногочисленных и наиболее сохранившихся прижизненных фотографий Алии.

Церемония открытия пройдет 6 мая в 12.00. Вечером 6 мая в Государственной капелле Санкт-Петербурга для участников церемонии открытия памятника и приглашенных гостей состоится концерт казахских мастеров культуры и искусств.

А.Молдагулова родилась 25 октября 1925 года в Казахстане, осенью 1939 года 14-летняя Алия попала в детский дом № 46 в Ленинграде. В июне 1941 года с началом Великой Отечественной войны она осталась в Ленинграде, но в марте 1942 года вместе с детским домом была вывезена из осаждённого Ленинграда в село Вятское Ярославской области.

В июле 1943 года А.Молдагулова вместе с несколькими своими подругами-однокурсницами была направлена снайпером в 54-ю стрелковую бригаду. На её официальном счету 78 уничтоженных солдат и офицеров противника. Была смертельно ранена и погибла в бою 14 января 1944 года севернее города Новосокольники. 4 июня 1944 года ей посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Награждена орденом Ленина.