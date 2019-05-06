Больше 10 человек пострадали при пожаре в многоэтажке Железноводска

06.05.19 09:21

© РИА Новости. Григорий Сысоев

6 мая. Interfax-Russia.ru - После пожара в многоэтажном жилом доме в городе Железноводске (Ставропольский край) госпитализированы 10 человек, еще трое направлены на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ставропольскому краю.

"По данным центральной городской больницы города Железноводска, в результате пожара пострадало 13 человек, госпитализировано 10 человек, из них пять детей, три человека направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

В городской больнице агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

"Пять детей в педиатрическом отделении, самому маленькому - полтора года, остальные школьники. Из взрослых двое находятся в реанимации, они не в критическом состоянии, один пострадавший в хирургии, еще двое - в терапевтическом отделении", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олега Дегтярева сообщалось, что в 03:40 мск с улицы Энгельса, 43 поступило сообщение о возгорании на первом и втором этажах девятиэтажного жилого дома. Эвакуировано более 50 человек. Открытое горение ликвидировано в 5:26 мск.

"В 8:11 мск пожар полностью ликвидирован", - сказал О.Дегтярев агентству "Интерфакс-Юг".

Глава города Евгений Моисеев сообщил, что в Железноводске введён режим ЧС.