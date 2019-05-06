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Родители детей, зараженных гепатитом в Приамурье, требуют многомиллионную компенсацию

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
6 мая. Interfax-Russia.ru - Управление Роспотребнадзора требует многомиллионной моральной компенсации в интересах пациентов Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ), зараженных гепатитом, в понедельник в Благовещенском городском суде состоялось первое заседание по резонансному делу, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток".

Первым рассматривался иск к АОДКБ матери двухлетней девочки, у которой в прошлом году был выявлен гепатит С. Ответчик в суд не явился, направив письменное ходатайство о переносе заседания, так как больничный юрист находится в отпуске.

Суд принял решение приступить к рассмотрению дела, так как представить интересы медицинского учреждения мог не только отсутствующий юрист.

Представитель Роспотребнадзора отметил, что ребенок, чьи интересы он представляет, был госпитализирован в АОДКБ осенью 2017 года. У пациента был взят анализ крови на гепатит С, который показал отрицательный результат. Ребенок находился в больнице до весны 2018 года и перенес шесть переливаний крови. Донорская кровь, как показало расследование, заражена не была.

Из АОДКБ девочка была направлена в центр детской онкологии и гематологии в Екатеринбург, врачи которого выявили у нее гепатит С.

"В период нахождения ребенка на стационарном лечении в этой же больнице находилось 34 ребенка, которые также были инфицированы, у них установлен диагноз гепатита С. При медицинских манипуляциях с нарушением санитарных правил могло произойти инфицирование ребенка", - заявил в суде представитель Роспотребнадзора.

Он также отметил, что совпали три из четырех условий, при которых может считаться, что "случаи заражения гепатитом С могут быть связаны с оказанием медицинской помощи".

Также истец озвучил заключения Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, куда были направлены 100 закодированных образцов, среди которых были образцы зараженных маленьких пациентов АОДКБ и пациентов с хроническим заболеванием гепатитом С, которые никогда не лечились в данном медицинском учреждении.

"Проведенный филогенетический анализ позволяет сделать вывод, что 97,4 % случаев инфицирования детей вирусным гепатитом С, получавших парентеральные манипуляции в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы, являются эпидемиологически связанными", - подчеркнул представитель управления Роспотребнадзора области.

У 37 из 38 исследованных образцов, интересующих Роспотребнадзор, общий источник заражения.

Заслушав доводы истца, суд объявил перерыв в судебном заседании до 13 мая.

Как сообщалось, в прошлом году у нескольких пациентов гематологического отделения детской Амурской областной больницы был выявлен гепатит С. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

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