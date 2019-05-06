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06.05.19 09:25
Родители детей, зараженных гепатитом в Приамурье, требуют многомиллионную компенсацию
Первым рассматривался иск к АОДКБ матери двухлетней девочки, у которой в прошлом году был выявлен гепатит С. Ответчик в суд не явился, направив письменное ходатайство о переносе заседания, так как больничный юрист находится в отпуске.
Суд принял решение приступить к рассмотрению дела, так как представить интересы медицинского учреждения мог не только отсутствующий юрист.
Представитель Роспотребнадзора отметил, что ребенок, чьи интересы он представляет, был госпитализирован в АОДКБ осенью 2017 года. У пациента был взят анализ крови на гепатит С, который показал отрицательный результат. Ребенок находился в больнице до весны 2018 года и перенес шесть переливаний крови. Донорская кровь, как показало расследование, заражена не была.
Из АОДКБ девочка была направлена в центр детской онкологии и гематологии в Екатеринбург, врачи которого выявили у нее гепатит С.
"В период нахождения ребенка на стационарном лечении в этой же больнице находилось 34 ребенка, которые также были инфицированы, у них установлен диагноз гепатита С. При медицинских манипуляциях с нарушением санитарных правил могло произойти инфицирование ребенка", - заявил в суде представитель Роспотребнадзора.
Он также отметил, что совпали три из четырех условий, при которых может считаться, что "случаи заражения гепатитом С могут быть связаны с оказанием медицинской помощи".
Также истец озвучил заключения Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, куда были направлены 100 закодированных образцов, среди которых были образцы зараженных маленьких пациентов АОДКБ и пациентов с хроническим заболеванием гепатитом С, которые никогда не лечились в данном медицинском учреждении.
"Проведенный филогенетический анализ позволяет сделать вывод, что 97,4 % случаев инфицирования детей вирусным гепатитом С, получавших парентеральные манипуляции в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы, являются эпидемиологически связанными", - подчеркнул представитель управления Роспотребнадзора области.
У 37 из 38 исследованных образцов, интересующих Роспотребнадзор, общий источник заражения.
Заслушав доводы истца, суд объявил перерыв в судебном заседании до 13 мая.
Как сообщалось, в прошлом году у нескольких пациентов гематологического отделения детской Амурской областной больницы был выявлен гепатит С. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
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