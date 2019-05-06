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06.05.19 09:28

Общественники в суде Омска оспаривают тариф на вывоз мусора

© РИА Новости. Илья Питалев
6 мая. Interfax-Russia.ru - Общественная организация "Оплот" в Омске и председатель одного из городских ТСЖ Александр Рассказов подали коллективный иск в суд на Региональную энергетическую комиссию (РЭК), которая, по их мнению, установила слишком высокие тарифы на вывоз мусора.

Как передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь", в суде А.Рассказов заявил, что не согласен с объемом накопления мусора, установленным РЭК Омской области, и выведенным на основе этого тарифе для регионального оператора. По его мнению, "показатели завышены минимум в два раза".

"У нас выкатные контейнеры, мы вывозим мусор ежедневно, и наполняемость их - меньше половины. В подъезде проживает больше 100 человек, и если бы мусор вывозили по 20 литров, как говорилось, нам не хватало бы контейнеров", - сказал А.Рассказов.

После заседания он пояснил журналистам, что ТСЖ намерено взвешивать свой мусор и отправлять на утилизацию самостоятельно, оплачивая реальный вес отходов.

"Это наша позиция. Каждый должен платить за те услуги, которые ему оказывают. Взяли у нас тонну мусора, значит, мы должны заплатить за тонну. Если взяли 200 килограммов, - значит, должны платить за 200 килограммов. А не по тем завышенным тарифам, которые нам установили", - сказал А.Рассказов.

Ранее сообщалось, что 16 апреля Омский областной суд начал рассматривать иск общественной организации "Оплот" к РЭК с требованием провести перерасчет норматива накопления коммунальных отходов для жителей Омска. По мнению истца, норматив в 306 кг в год на человека, утвержденный регулятором в 2016 году, явно завышен и требует пересмотра. Сами замеры объемов выбрасываемого жителями мусора были проведены неправильно, что могло спровоцировать погрешность в расчетах норматива. Кроме того истец полагает, что при проведении замеров объема накопления мусора на контейнерной площадке были учтены не все граждане, живущие в том или ином многоквартирном доме.

Согласно утвержденным нормативам, месячная норма накопления отходов на одного проживающего в черте города в благоустроенном многоквартирном доме составляет 0,183 кубометра (25,55 кг), в неблагоустроенном - 0,243 кубометра (60,225 кг). Для жителей села это 0,152 кубометра в месяц (25,368 кг) в благоустроенных домах и 0,122 кубометра (22,289 кг) в неблагоустроенных.

Ранее сообщалось, что 21 марта тариф на вывоз мусора для регионального оператора ООО "Магнит" был утвержден в размере 5,2 тыс. рублей за тонну для населения и 4,3 тыс. рублей за тонну для прочих потребителей. В денежном эквиваленте он составил 133 рубля на человека.

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