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06.05.19 09:47
Наступившая рабочая неделя в РФ будет трехдневной
"Наступившая рабочая неделя состоит из трех дней, с понедельника по среду включительно. При этом среда, 8 мая, как предпраздничный рабочий день, будет сокращен на один час", - сказал замглавы ведомства Иван Шкловец "Интерфаксу".
Он отметил, что в связи с предстоящим праздником россияне будут отдыхать четыре дня подряд. "Выходной с 23 февраля, который совпал с Днем защитника Отечества, перенесен в этом году на 10 мая, пятницу, и, таким образом, к празднованию Дня Победы получаются четыре выходных дня - с 9 мая, четверг, по 12 мая, воскресенье включительно", - сказал собеседник агентства.
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