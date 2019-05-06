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06.05.19 09:57

Еще трое пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево поступили в НИИ Склифосовского

© РИА Новости. Евгений Одиноков
6 мая. Interfax-Russia.ru - В настоящее время на лечении в НИИ скорой помощи имени Склифосовского находятся четверо пострадавших в результате пожара на борту самолета SSJ-100, аварийно севшего в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая.

"Сегодня ночью в институт Склифосовского поступило еще трое пострадавших. Врачи провели полную диагностику состояния пациентов, в настоящее время они находятся в отделении реанимации ожогового центра", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения в понедельник.

Собеседник агентства подчеркнул, что состояние этих троих пациентов оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни в настоящее время нет.

"Проводится комплекс лечебных мероприятий в полном объеме. В настоящее время в институте Склифосовского находятся четверо пострадавших", - добавили в пресс-службе.

Вечером в воскресенье в НИИ Склифосовского медицинским вертолетом была доставлена пострадавшая в катастрофе женщина в тяжелом состоянии.

Более 40 человек погибли в результате пожара на борту самолёта SSJ-100, который вечером в воскресенье, 5 мая, вылетел в Мурманск из Москвы, но вскоре вернулся в аэропорт "Шереметьево" и загорелся во время аварийной посадки.

Как сообщил "Интерфаксу", знакомый с ходом расследования, в "Шереметьево" найдены оба "черных ящика" аварийного "Суперджета", они в нормальном состоянии.

"Обнаружены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки оба бортовых самописца - речевой и параметрический. Их состояние приемлемое для расшифровки", - сказал источник.

Расшифровкой "черных ящиков" займется МАК. "Расшифровка может занять от двух недель до месяца", - сказал источник.

В Заполярье в связи с катастрофой SSJ-100 объявлен трехдневный траур.

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