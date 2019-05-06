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06.05.19 10:01
Последние приготовления к параду Победы завершились под Екатеринбургом
"В составе колонны только исторические образцы бронемашин и автомобилей, в отличие от других военных парадов, где участвует преимущественно современная военная техника", - говорится в сообщении.
В заключительной репетиции приняли участие танки Т-34, Т-28, БТ-7, Т-60 и Т-70. Впервые в этом году в параде Победы военнослсужащие задействуют уникальную самоходно-артиллерийскую установка ИСУ-122 и американский грузовик "Studebaker", поставлявшийся в СССР по договору ленд-лиза как тягач для пушек и автомобиль, на платформе которого монтировались знаменитые системы залпового огня БМ-13 "Катюша".
Кроме военной техники в тренировке участвовала рота почетного караула, парадные расчеты в военной форме образца 1941 года, военнослужащие женщины Екатеринбургского гарнизона и сводный военный оркестр ЦВО.
В общей сложности в шествии на 9 мая примут участие более 1 тыс. военнослужащих и свыше 20 боевых машин и автомобильной техники.
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