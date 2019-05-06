Губернатор Севастополя госпитализирован с аппендицитом

06.05.19 10:02

Фото: пресс-служба губернатора Севастополя

6 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников перенес операцию в связи с аппендицитом, сообщил первый заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов.

"В праздничные дни был экстренно госпитализирован Дмитрий Владимирович (Овсянников - ИФ) в первую горбольницу. Ситуация стандартная, оказывается лечение с положительной динамикой", - сказал В.Нусинов журналистам в понедельник.

По его словам, губернатору был поставлен диагноз "аппендицит", операция прошла успешно.

Заместитель губернатора Илья Пономарев выразил надежду, что медики сделают все возможное, чтобы глава города смог принять участие в мероприятиях 9 мая.