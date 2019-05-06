Электронные паспорта гражданам РФ будут выдаваться по их желанию

06.05.19 10:20

© РИА Новости. Вадим Жернов

6 мая. Interfax-Russia.ru - Электронные паспорта, которые появятся в России, планируется выдаваться гражданам по желанию, будут приняты меры для защиты информации, содержащейся в новых документах, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

"Предполагается, что выдаваться паспорт нового поколения будет по желанию граждан, а электронный носитель в нем - содержать данные о регистрации по месту жительства, детях, отношении к воинской обязанности", - сказал В.Колокольцев в интервью "Интерфаксу".

"Конечно, эти перемены должны быть комфортны и удобны людям. Одновременно необходимо совершенствовать инфраструктуру, обеспечить защиту информации", - отметил министр.

Внешний вид и содержание документа сейчас обсуждаются специалистами заинтересованных ведомств, добавил он.

"Отмечу, что в некоторых государствах, таких как Казахстан, Польша, Эстония, уже перешли к практическому внедрению электронных паспортов", - сказал В.Колокольцев.

Полностью интервью В. Колокольцева будет опубликовано в понедельник, 6 мая, на сайте www.interfax.ru.