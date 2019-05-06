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06.05.19 10:20
Электронные паспорта гражданам РФ будут выдаваться по их желанию
"Предполагается, что выдаваться паспорт нового поколения будет по желанию граждан, а электронный носитель в нем - содержать данные о регистрации по месту жительства, детях, отношении к воинской обязанности", - сказал В.Колокольцев в интервью "Интерфаксу".
"Конечно, эти перемены должны быть комфортны и удобны людям. Одновременно необходимо совершенствовать инфраструктуру, обеспечить защиту информации", - отметил министр.
Внешний вид и содержание документа сейчас обсуждаются специалистами заинтересованных ведомств, добавил он.
"Отмечу, что в некоторых государствах, таких как Казахстан, Польша, Эстония, уже перешли к практическому внедрению электронных паспортов", - сказал В.Колокольцев.
Полностью интервью В. Колокольцева будет опубликовано в понедельник, 6 мая, на сайте www.interfax.ru.
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