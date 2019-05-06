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06.05.19 10:23

Авиарейсы в "Шереметьево" отменены в ряде регионов Поволжья

© РИА Новости. Илья Питалев
6 мая. Interfax-Russia.ru - Несколько рейсов, следующих в понедельник из городов Приволжского федерального округа в московский аэропорт "Шереметьево", отменены, некоторые задержаны.

Так, в Перми был отменен вылет рейса "Аэрофлота" (воздушное судно Superjet). Как следует из данных онлайн аэропорта "Большое Савино", самолет должен был вылететь в "Шереметьево" в 06:25 мск.

Также отменены два рейса "Аэрофлота" сообщением между Москвой и Ижевском. Один из них должен был отправиться из Москвы в 10.35 мск, второй - в это же время из Ижевска. При этом, согласно онлайн-табло, утренний рейс "Аэрофлота" из столицы прибыл в Удмуртию, а из Ижевска - отправлен. Авиакомпания также выполняет вечерние рейсы между двумя городами, информации об их отмене нет. Рейсы по этим направлениям выполняются на самолетах Sukhoi Superjet.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе самарского международного аэропорта "Курумоч", по решению авиакомпании "Аэрофлот" был отменен рейс "Москва-Самара" из аэропорта "Шереметьево".

"Соответственно рейс из Самары в Москву также отменен", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, рейс из Шереметьево в Самару должен был вылететь в 1:50, а прибыть в Самару в 4:30 утра. Тип воздушного судна: RRJ-95LR (Superjet-100 - ИФ). Из Самары рейс должен был вылететь в 5:25 утра и приземлиться в аэропорту "Шереметьево" в 6:10.

Между тем, вылеты из Нижнего Новгорода не отменены.

Согласно данным онлайн-табло нижегородского аэропорта, утром в понедельник в "Шереметьево" вылетели два воздушных судна "Аэрофлота" - A-320 и RRJ-95B. Еще на один рейс с вылетом в 12:00 мск (воздушное судно RRJ-95B) идет регистрация.

В международном аэропорту "Казань" сообщили о задержке четырех рейсов из Шереметьево.

"Среднее время задержки составило один час: от 25 минут до полутора часов", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, Superjet авиакомпании "Аэрофлот" прилетит в Уфу в понедельник с задержкой на 2,5 часа, следует из информационного табло аэропорта. Также переносится вылет самолета по маршруту "Уфа-Шереметьево".

Сотрудник пресс-службы уфимского аэропорта сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что вылет перенесен по решению авиакомпании.

Ранее сообщалось, что вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу. Однако жертвами авиакатастрофы стал 41 человек из находившихся на борту 78 человек.

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