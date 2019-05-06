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06.05.19 10:28
Прооперированный в Москве истощенный мальчик вернется в брянский детдом после праздников
Как сообщила на своей странице в соцсети уполномоченный по правам ребенка Брянской области Инна Мухина, ребенок находится под наблюдением врачей, его состояние стабильное.
"Медицинскую помощь несовершеннолетний получает в счет квоты региона. Предположительно, после майских праздников он вернется в Брянскую область", - пишет И.Мухина.
Ребенок поступил в городскую детскую больницу N9 им.Г.Н.Сперанского в Москве 28 марта. Он был крайне истощен, испытывал постоянные боли, судороги. 15 апреля ему была сделана операция по замене гастростомы.
До этого пятилетний ребенок находился на лечении в разных медучреждениях региона после того, как в августе 2017 года выпал из окна второго этажа и получил открытую черепно-мозговую травму. В январе 2019 года мальчика по заявлению родителей перевели в Дубровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей. Условия содержания и лечения ребенка там проверяют следователи. Результаты проверок пока не обнародованы.
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