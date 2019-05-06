Экс-министр здравоохранения Забайкалья получил 12 лет колонии строгого режима за взятки

06.05.19 10:34

© РИА Новости. Андрей Стенин

6 мая. Interfax-Russia.ru - Суд в Забайкальском крае вынес приговор экс-министру здравоохранения региона Михаилу Лазуткину по обвинению в получении взяток на общую сумму более 14 млн рублей, сообщает пресс-служба СКР.

По данным следствия, М.Лазуткин в 2014-2015 годах, занимая должность министра здравоохранения Забайкальского края, получал взятки в особо крупном размере от руководителей коммерческих фирм за их победу в аукционах на поставку дорогостоящего медицинского оборудования в больницы и другие медучреждения региона.

В 2014 году он получил взятку 9 млн рублей, в 2015м - 5,2 млн рублей.

Отмечается, что для обхода законных процедур госзакупок через соответствующий краевой департамент, М.Лазуткин создал Центр материально-технического обеспечения медицинских организаций Забайкальского края, где на должность директора назначил своего знакомого. Он по поручению М.Лазуткина заранее передавал определенным фирмам-участникам аукционов технически данные о предстоящих торгах, которые позволяли этим фирмам беспрепятственно их выигрывать.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).

Приговором суда чиновнику назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 12 млн рублей.