Семьям, потерявшим кормильца в авиакатастрофе в "Шереметьево", назначат пенсии

06.05.19 10:37

© РИА Новости. Максим Блинов

6 мая. Interfax-Russia.ru - Минтруд поручил выплатить пенсии по потере кормильца семьям погибших, Роструду провести расследование группового несчастного случая, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Пенсионному фонду России поручено провести установление членам семей погибших граждан пенсии по случаю потери кормильца, Роструду - организовать работу по расследованию группового несчастного случая с тяжелыми последствиями", - говорится в сообщении в понедельник.

Роструд и Фонд социального страхования России должны также принять меры по обеспечению выплат, предусмотренных законодательством семьям погибших, которые исполняли трудовые обязанности во время перелета, например, члены экипажа, командированные граждане. Их семьям "предусматривается выплата по 1 млн рублей", говорится в сообщении.

По распоряжению М.Топилина создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате катастрофы.

Штаб будет координировать действия региональных органов исполнительной власти, отделений Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования России, Роструда.

Такие поручения дал министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в связи с авиакатастрофой. Он выразил соболезнования родственникам и близких погибших.

Более 40 человек погибли в результате пожара на борту самолёта SSJ-100, который вечером 5 мая вылетел в Мурманск из Москвы, но вскоре вернулся в аэропорт "Шереметьево" и загорелся во время аварийной посадки.