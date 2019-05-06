Три человека погибли после взрыва на химзаводе "Азот" в Пермском крае

06.05.19 11:03

© РИА Новости. Александр Кряжев

6 мая. Interfax-Russia.ru - На химзаводе в Пермском крае произошел взрыв в одном из цехов, есть погибшие, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

"В цехе по производству аммиака ОАО "УПК Уралхим" филиал "Азот" в городе Березняки произошел инцидент при производстве ремонтных работ, погибли трое рабочих", - сказали в главке.

В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что инцидент произошел во время ремонтных работ в цехе по производству аммиака.

"Горения на территории цеха не было. Угрозы населению нет", - сказал собеседник.

На предприятии уточнили, что при проведении ремонтных работ произошел хлопок, разрушений нет.

"В компании "Уралхим" создан штаб для внутреннего расследования, по результатам которого будут сделаны выводы об ответственности за инцидент и причинах произошедшего. Руководство предприятия оказывает полное содействие в расследовании инцидента. На "Азот" в Березники выехал технический директор компании", - отметили в пресс-службе.

Состояние пострадавшего работника, по данным министерства здравоохранения региона, оценивается как средней степени тяжести.

По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, выбросов опасных веществ нет.

По поручению губернатора региона на место инцидента выехал министр территориальной безопасности Пермского края Ришат Ибрагимов.

Министерство подтвердило, что происшествие случилось во время сварочных работ.

Все обстоятельства гибели трех работников березниковского завода "Азот" предстоит установить следствию,. Расследование проводится в рамках уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, сообщается на сайте регионального СКР в понедельник.

"Утром 6 мая в городе Березники на территории одного из предприятий погибли трое рабочих. Один рабочий с травмами доставлен в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты проводят мониторинг газовоздушной среды на территории предприятия. Проверкой инцидента занимается управление Ростехнадзора.

Березниковский "Азот" производит аммиак, аммиачную селитру, карбамид, натриевую и калиевую селитру, кристаллический нитрит натрия. В состав производственных активов АО "ОХК "Уралхим" входят филиал "Азот" в Березниках, филиал "ПМУ" (ранее "Пермские минеральные удобрения") в Перми, филиал КЧХК (ранее завод минеральных удобрений "Кирово-Чепецкий химический комбинат") и АО "Воскресенские минеральные удобрения".