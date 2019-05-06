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06.05.19 11:20
Генетические и судебно-медицинские экспертизы назначат по делу о катастрофе в Шереметьево
"В ближайшее время будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы. Уже признано потерпевшими 22 человека, допрашиваются очевидцы, сотрудники аэропорта, родственники потерпевших и пострадавших", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".
В нем отмечается, что в целях установления личностей всех погибших следствие планирует обратиться за содействием к родственникам пассажиров самолета.
"На данный момент изъяты для дальнейшего изучения речевой и параметрические бортовые самописцы, отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
Ранее источник, знакомый с ходом расследования, сообщил "Интерфаксу, что в "Шереметьево" найдены оба "черных ящика" аварийного "Суперджета", они в нормальном состоянии.
"Обнаружены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки оба бортовых самописца - речевой и параметрический. Их состояние приемлемое для расшифровки", - сказал источник.
Расшифровкой "черных ящиков" займется МАК. "Расшифровка может занять от двух недель до месяца", - сказал источник.
Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18.32 мск и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.
По предварительным данным, 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта, сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская. У пострадавших основные травмы - ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.
Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц) расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.
"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР.
Ространснадзор начал внеплановые проверки ПАО "Аэрофлот", АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации".
Риски аварийного самолета были застрахованы в компаниях "АльфаСтрахование" и СОГАЗ, сообщили в "Аэрофлоте".
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