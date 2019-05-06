В Москве начали отключать отопление

06.05.19 11:34

© РИА Новости. Виталий Аньков

6 мая. Interfax-Russia.ru - Специалисты приступили к отключению отопления в Москве, сообщили в понедельник в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

Там отметили, что отключение отопления будет производиться в течение трех дней более чем в 70 тыс. зданий, среди которых около 33 тыс. жилых домов. Отключение отопления пройдет со следующей последовательностью: промышленные, административные, жилые здания, школы и детские сады, больницы и поликлиники.

В ведомстве добавили, что с 13 мая также начнутся профилактические работы на тепловых сетях, связанные с изменениями в графиках подачи горячей воды.

Всего в летний период к следующему отопительному сезону будет подготовлено около 16,4 тыс. км тепловых сетей.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что столичные энергетики приступят к отключению отопления в городе с понедельника. Он напомнил, что отопительный сезон в Москве завершается при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 градусов в течение пяти суток подряд с тенденцией к повышению.

"Текущий отопительный сезон в Москве, как и предыдущие восемь, прошел без сбоев и отключений", - заявил П.Бирюков.

Он подчеркнул, что в городе уже началась подготовка к отопительному сезону 2019-2020 гг. Всего к холодам предстоит проверить 73 тыс. жилых и нежилых зданий, а также городские инженерные коммуникации, котельные и центральные тепловые пункты.