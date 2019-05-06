Трамвайную систему крымского курорта Евпатория реконструируют

06.05.19 11:46

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

6 мая. Interfax-Russia.ru - Главгосэкспертиза РФ провела экспертизу материалов обоснования инвестпроекта реконструкции трамвайного пути и контактной сети в Евпатории (Крым), сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

"Система электрического трамвая Евпатории - одна из достопримечательностей города-курорта. Открытая в 1914 году, она стала одной из семи действующих на территории бывших Российской империи и СССР систем с использованием колеи 1 тыс. миллиметров и до сих пор пользуется большой популярностью у жителей города и отдыхающих", - говорится в пресс-релизе.

Общая протяженность трамвайной линии, подлежащей реконструкции, составляет порядка 8,3 тыс. метров.

"Планируется провести переустройство контактной сети и обустройство наружного освещения вдоль реконструируемых участков трамвайных путей. По маршрутам движения трамваев оборудуют остановки. Кроме того, будут созданы и необходимые условия для доступа людей с ограниченными физическими возможностями", - сообщает Главгосэкспертиза.

Евпатория - единственный город в Крыму, где ходят трамваи. Всего в депо МУП "Трамвайное управление им. И.А. Пятецкого" 24 трамвая средним возрастом 35 лет.