Вандал, осквернивший "Мемориал Славы" в Сургуте, стал фигурантом уголовного дела

06.05.19 11:49

© РИА Новости. Игорь Зарембо

6 мая. Interfax-Russia.ru - Полицейские Сургута задержали местного жителя, осквернившего "Мемориал Славы", сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе УМВД по ХМАО в понедельник.

"В ночь на 5 мая 37-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения зашел на территорию "Мемориала Славы" и повредил растущие там ели. Оторванные ветки он сжег на Вечном огне", - сказал собеседник агентства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное по дело по ч.2 ст.244 УК РФ (надругательство над телами умерших, местами их захоронения или поминовения). Подозреваемый находится под стражей.

В конце апреля похожий случай произошел в Нефтеюганске, где 22-летний вандал сжег поминальный венок в урне Вечного огня. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ (вандализм).