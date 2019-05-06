В авиакатастрофе в Шереметьево погибли десять жителей Мурманска

06.05.19 11:54

Фото "Интерфакса"

6 мая. Interfax-Russia.ru - Из 26 жителей Мурманской области, которые погибли в результате катастрофы в Шереметьево, десять - из Мурманска, сообщили "Интерфаксу" в администрации города.

"Среди пассажиров было 23 жителя Мурманска. Десять человек погибли, одна мурманчанка госпитализирована", - сообщила начальник пресс-службы администрации Мурманска Наталья Рихтер.

Ранее врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что среди погибших - 26 жителей региона, включая двух детей и двух сотрудников областных министерств. Кроме того, проверяется информация, что погибший бортпроводник также был жителем Заполярья.

Власти Мурманской области решают вопрос с отменой авиашоу 9 мая в связи с катастрофой в "Шереметьево".

"Сейчас мы эти вещи проанализируем, обсудим", - заявил врио губернатора Андрей Чибис, отвечая журналистам на вопрос об отмене праздничного авиашоу.

"Траур, как вы знаете, я объявил вчера. До 9 мая все праздничные мероприятия будут отменены", - добавил он.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу, однако жертвами авиакатастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек.