Движение ограничено на автодороге в ХМАО из-за частичного обрушения проезжей части

06.05.19 12:36

Фото пресс-службы Управления МВД РФ по ХМАО - Югре

6 мая. Interfax-Russia.ru - Частичное обрушение проезжей части произошло на автодороге "Нефтеюганск - Мамонтово" в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Обрушение произошло на 710 километре в минувшее воскресенье. Движение по поврежденному участку дороги ограничено, проводятся восстановительные работы.

На время работ организован объезд участка трассы в районе 714 и 676 километров автодороги "Нефтеюганск - Мамонтово".

В пресс-службе УМВД по ХМАО агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что в результате частичного обрушения трассы никто не пострадал.

"Вода подмыла дорогу, и она частично обрушилась. Это вовремя заметили, никто не пострадал. Восстановительные работы продолжаются", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в региональном управлении автомобильных дорог, восстановительные работы на поврежденном участке займут около недели.

"По предварительной информации, восстановительные работы планируется завершить до 13 мая. К работам приступили, на месте работает экскаватор, все материалы привезены", - сказал сотрудник управления.

Между тем в пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что на месте круглосуточно дежурят сотрудники ГИБДД, так как многие автомобилисты пытаются проехать по аварийному участку дороги, минуя объезд.