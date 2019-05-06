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06.05.19 12:22
Глава Минтранса пока не видит оснований для приостановки полетов SSJ-100
"Нет оснований", - сказал Е.Дитрих журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Глава Минстранса сообщил, что специалисты уже приступили к расшифровке параметрических данных одного из "черных ящиков" разбившегося в "Шереметьево" самолета, а также работают с двумя другими самописцами, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
"Межгосударственный авиационный комитет сейчас расшифровывает параметрический самописец и работает с двумя другими", - сказал министр журналистам в понедельник в Москве.
На вопрос, есть ли подозреваемые по делу об авиакатастрофе в "Шереметьево", Е.Дитрих ответил: "Эти вопросы адресуйте Следственному комитету, но у меня стойкое ощущение, что они сейчас вам не ответят".
Отвечая на вопрос о действиях пожарных, Е.Дитрих заявил, что службы реагирования аэропорта "Шереметьево" сработали оперативно и были на месте трагедии уже через минуту.
"В 18:30 (мск в воскресенье) самолет совершил посадку. В 18:31 был объявлен "код красный", через одну минуту первая "пожарка" была рядом с воздушным судном. В течение последующих четырех минут прибыло еще шесть пожарных машин. Тушение самолета продолжалось 18 минут", - сказал Е.Дитрих, который возглавляет государственную комиссию по расследованию авиапроисшествия с самолетом "Суперджет-100", в понедельник журналистам.
Также Е.Дитрих сообщил журналистам, что Совет директоров авиакомпании "Аэрофлот" рассмотрит вопрос о выплатах семьям погибших в катастрофе пассажирского самолета в московском аэропорту Шереметьево в размере 5 млн рублей.
"В ближайшее время на совете директоров мы рассмотрим проект решения таких выплат, предварительно предложение по выплате семьям погибших, включая погибшего бортпроводника, в объеме по 5 млн рублей", - сказал Е.Дитрих.
В свою очередь в пресс-службе правительства РФ журналистам сообщили, что выплаты пострадавшим и семьям погибших в катастрофе SSJ-100 в "Шереметьево" будут осуществляться из трех источников.
"В частности, Е.Дитрих проинформировал премьера о том, что выплаты пострадавшим и семьям погибших в результате авиакатастрофы будут осуществляться по линии авиакомпании "Аэрофлот", страховых компаний и регионов РФ", - отметили в пресс-службе правительства.
Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18.32 мск и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.
По предварительным данным, 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта, сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская. У пострадавших основные травмы - ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.
Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц) расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.
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