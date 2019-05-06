Мирно и безопасно: в РФ настаивают на гуманитарной выдаче паспортов жителям Донбасса
  
Взрыв на заводе: три человека погибли во время ремонтных работ
   
Новые пошлины: к покупкам россиян в зарубежных интернет-магазинах могут добавить 15% пошлины
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
06.05.19 12:22

Глава Минтранса пока не видит оснований для приостановки полетов SSJ-100

© РИА Новости. Следственный комитет РФ
6 мая. Interfax-Russia.ru - Минтранс РФ не намерен приостанавливать эксплуатацию самолетов Superjet-100 после катастрофы с рейсом SU1492 Москва-Мурманск в "Шереметьево", заявил министр транспорта Евгений Дитрих.

"Нет оснований", - сказал Е.Дитрих журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Глава Минстранса сообщил, что специалисты уже приступили к расшифровке параметрических данных одного из "черных ящиков" разбившегося в "Шереметьево" самолета, а также работают с двумя другими самописцами, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Межгосударственный авиационный комитет сейчас расшифровывает параметрический самописец и работает с двумя другими", - сказал министр журналистам в понедельник в Москве.

На вопрос, есть ли подозреваемые по делу об авиакатастрофе в "Шереметьево", Е.Дитрих ответил: "Эти вопросы адресуйте Следственному комитету, но у меня стойкое ощущение, что они сейчас вам не ответят".

Отвечая на вопрос о действиях пожарных, Е.Дитрих заявил, что службы реагирования аэропорта "Шереметьево" сработали оперативно и были на месте трагедии уже через минуту.

"В 18:30 (мск в воскресенье) самолет совершил посадку. В 18:31 был объявлен "код красный", через одну минуту первая "пожарка" была рядом с воздушным судном. В течение последующих четырех минут прибыло еще шесть пожарных машин. Тушение самолета продолжалось 18 минут", - сказал Е.Дитрих, который возглавляет государственную комиссию по расследованию авиапроисшествия с самолетом "Суперджет-100", в понедельник журналистам.

Также Е.Дитрих сообщил журналистам, что Совет директоров авиакомпании "Аэрофлот" рассмотрит вопрос о выплатах семьям погибших в катастрофе пассажирского самолета в московском аэропорту Шереметьево в размере 5 млн рублей.

"В ближайшее время на совете директоров мы рассмотрим проект решения таких выплат, предварительно предложение по выплате семьям погибших, включая погибшего бортпроводника, в объеме по 5 млн рублей", - сказал Е.Дитрих.

В свою очередь в пресс-службе правительства РФ журналистам сообщили, что выплаты пострадавшим и семьям погибших в катастрофе SSJ-100 в "Шереметьево" будут осуществляться из трех источников.

"В частности, Е.Дитрих проинформировал премьера о том, что выплаты пострадавшим и семьям погибших в результате авиакатастрофы будут осуществляться по линии авиакомпании "Аэрофлот", страховых компаний и регионов РФ", - отметили в пресс-службе правительства.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18.32 мск и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

По предварительным данным, 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта, сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская. У пострадавших основные травмы - ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц) расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  06.05.19 17:50
Гособвинение попросило 1 год и пять месяцев колонии для футболистов Мамаева и Кокорина
.
  06.05.19 14:44
Мосгорсуд оставил под домашним арестом основателя Baring Vostok Калви
.
  06.05.19 14:22
Брату Кокорина отказали в возбуждении дела о побоях против Соловчука
.
  06.05.19 13:56
Трое членов экипажа сгоревшего SSJ-100 находятся в институте Склифосовского
.
  06.05.19 12:29
Экипаж сгоревшего SSJ-100 рассказал об обстоятельствах катастрофы
.
  06.05.19 11:47
Еще 55 станций метро построят в Москве до 2023 года
.
  06.05.19 11:34
В Москве начали отключать отопление
.
  06.05.19 11:22
Следствие назвало три основные версии катастрофы SSJ-100 в "Шереметьево"
.
  06.05.19 11:20
Генетические и судебно-медицинские экспертизы назначат по делу о катастрофе в Шереметьево
.
  06.05.19 10:37
Семьям, потерявшим кормильца в авиакатастрофе в "Шереметьево", назначат пенсии


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket